zdroj: Running With Scissors

PC PlayStation 5

Tvůrci Postalu oznamují brutální střílečku Flesh & Wire

26. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Flesh & Wire
Flesh & Wire
Flesh & Wire
Galerie

Pokud vzpomínáte na studio Running With Scissors a jejich kontroverzní akci Postal, máme pro vás skvělé zprávy! Vývjáři se vrací s další brutální střílečkou Flesh & Wire, která se hodlá ke kořenům Postalu vrátit v drásavém psychologickém hororu. Tvůrci opět budou rozdávat plnými hrstmi krev a násilí, byť ve vážnějším a temnějším tónu, než tomu bylo zvykem u satirické střílečky.

V roli oběti, které poblázněný střelec navždy změnil život, se vydáte na stezku pomsty, ve které násilí a trauma smazává hranici mezi horečnatými halucinacemi a realitou. To, co by v jiných hrách působilo jako snové pasáže, tady slouží především ke zobrazení brutality a pokřivených výjevů.

Postal 4: No Regerts
Recenze
Postal 4: No Regerts – recenze návratu, k němuž nikdy nemělo dojít

Tvůrci se opět vyřádili v kreativním arzenálu, který bude čítat vše od konvenčních zbraní a výbušnin, přes improvizovanou výzbroj až po síly z jiných dimenzí. Po vzoru devadeástkových stříleček pak zavítate do celé řady zajímavých lokací – od městských ulic, přes vrcholky hor, chrámy až po snové a pokřivené úrovně.

„O Flesh & Wire se interně bavíme už dlouhou dobu. V Postalu jsme si hráli se satirou a našim smyslem pro humor. Naše nová hra nás vrátí k temným počátkům a kořenům psychologického hororu,“ říká šéf studia Vince Desi. Hra se chystá na PC a PS5, bude také optimalizovaná pro Steam Deck. Vydání se plánuje v roce 2027.

Smarty.cz
Tagy:
horor akční střílečka psychologický
Zdroje:
Running With Scissors
Hry:
Postal Flesh & Wire
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer

Nejnovější články