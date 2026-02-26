Tvůrci Postalu oznamují brutální střílečku Flesh & Wire

Pokud vzpomínáte na studio Running With Scissors a jejich kontroverzní akci Postal, máme pro vás skvělé zprávy! Vývjáři se vrací s další brutální střílečkou Flesh & Wire, která se hodlá ke kořenům Postalu vrátit v drásavém psychologickém hororu. Tvůrci opět budou rozdávat plnými hrstmi krev a násilí, byť ve vážnějším a temnějším tónu, než tomu bylo zvykem u satirické střílečky.
V roli oběti, které poblázněný střelec navždy změnil život, se vydáte na stezku pomsty, ve které násilí a trauma smazává hranici mezi horečnatými halucinacemi a realitou. To, co by v jiných hrách působilo jako snové pasáže, tady slouží především ke zobrazení brutality a pokřivených výjevů.
Tvůrci se opět vyřádili v kreativním arzenálu, který bude čítat vše od konvenčních zbraní a výbušnin, přes improvizovanou výzbroj až po síly z jiných dimenzí. Po vzoru devadeástkových stříleček pak zavítate do celé řady zajímavých lokací – od městských ulic, přes vrcholky hor, chrámy až po snové a pokřivené úrovně.
„O Flesh & Wire se interně bavíme už dlouhou dobu. V Postalu jsme si hráli se satirou a našim smyslem pro humor. Naše nová hra nás vrátí k temným počátkům a kořenům psychologického hororu,“ říká šéf studia Vince Desi. Hra se chystá na PC a PS5, bude také optimalizovaná pro Steam Deck. Vydání se plánuje v roce 2027.