Tvůrci Phasmophobie zakládají vlastní vydavatelství. Plná verze duchařiny se blíží
PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Přestože Phasmophobia začínala jako nenápadný virální horor, postupně se z ní vyklubal titul, který skrývá řadu intenzivních příhod a pár sympatických mechanismů, jež přesvědčily i ostřílené hráče. Úspěch lovu duchů se proměnil v miliony prodaných kopií a studiu Kinetic Games přinesl dostatek prostředků na další krok: spuštění vlastního vydavatelství.

Studio nadále zůstane věrné svým nezávislým kořenům, proto se bude zaměřovat na malé týmy i sólové tvůrce s jasnou vizí, jejichž projekty dělí od vydání zhruba 12 až 18 měsíců. Cílem je, aby na podporované hry fanoušci nemuseli čekat dlouhé roky. Kromě financování nabídne vydavatelství také marketingovou podporu a finanční poradenství, které mají zvýšit šanci na úspěch.

Zakladatel Kinetic Games Daniel Knight iniciativu spustil na základě svých zkušeností, které získal během tvorby Phasmophobie. Přiznává, že by sám v začátcích neuvěřitelně ocenil pomoc. Ostatně dříve se Eurogameru přiznal, že bojoval s administrativou, najímáním zaměstnanců i placením nákladů, což ho výrazně odvádělo od samotné tvorby. Právě podobnou zátěž chce nyní pomoci sejmout ze zad dalších tvůrců.

Zájemci se mohou do vydavatelského programu přihlásit už nyní. Podmínky jsou nicméně jasně dané: hra nesmí využívat generativní umělou inteligenci a zároveň nesmí být postavená na blockchainu nebo principech web3. Součástí přihlášky by měl být i požadovaný rozpočet, časový plán vývoje, základní informace o projektu, video a ideálně také hratelná demoverze.

Phasmophobia: Nell's Diner
Novinky
Phasmophobia dostane děsivý americký diner. Nová mapa slibuje kompaktní hrůzu

Samotní Kinetic Games se od skromných začátků rozrostli na zhruba 30 lidí, kteří pilně pracují na plné verzi hororového hitu. Vydání 1.0 je aktuálně plánované na letošní rok, kdy přinese nové mapy, duchové a lekačky, aby se i ostřílení paranormální lovci mohli zase jednou pořádně bát.

Ještě před finální verzí dorazí několik aktualizací. V prvním čtvrtletí vyjde přepracovaný editor postavy s novými možnostmi a animacemi, stejně jako revize mapy 6 Tanglewood Drive s pozměněným rozestavením a novými interakcemi.

Pokud se vám nechce čekat na plné vydání, Phasmophobia je už nyní dostupná v předběžném přístupu na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Během letošního roku by se měla podívat také na Nintendo Switch 2.

