Tvůrci kontroverzního Hatred přichází s retro střílečkou Nailcrown
18. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Studio Destructive Creations do širšího povědomí vstoupilo kontroverzní akcí Hatred, kde jste mohli vesele střílet i nešťastné civilisty. Ačkoliv výsledek nakonec nebyl nijak zvlášť přesvědčivý, tým od té doby vydal několik dalších nekompromisních her a ukázal, že má potenciál, jímž oplývá i čerstvě představená novinka Nailcrown.

Kromě toho, že spadá do žánru retro stříleček zvaných boomer shooter, je na ní zajímavé, že její vydání zaštiťuje česká Bohemia Interactive. Projekt spadá pod její program Bohemia Incubator, z něhož vzešlo už několik tuzemských projektů, ale také polské Everwind, k němuž se Nailcrown nyní hrdě připojuje.

Na své si tu znovu přijdou milovníci nekompromisní brutality. Vydají se do temného fantasy, kde na ně čeká hromada povědomých i neotřelých nepřátel ve službách nečestného nekromanta. Vzhledem k žánru očekávejte rychlou akci, kde se spoušť zbraní zastaví jen ve výjimečných případech.

Díky tomu si ale budete moci plně užít dynamický systém krvavých efektů, pod kterým se sokové tříští do všech myslitelných směrů. Jistě využijete bohatý arzenál zbraní, kde najdete milovanou hřebíkovačku, brokovnici i bleskový propichovač. Pokud by vám snad došly náboje, k dispozici budou rovněž chladné zbraně v podobě velkého meče a válečného kladiva.

Jak budete hrou procházet a objevovat tajemství, si taktéž postavu vylepšíte a najdete upgrady zbraní, abyste mohli využít jejich plný potenciál. Život podobného ničitele nicméně dokáže být osamělý, proto studio přibalí taktéž možnost kooperace. Jakmile vás parťáci naštvou, můžete se jim pomstít v PvP režimu.

Nailcrown prozatím nemá stanovené datum vydání, přičemž dosud jedinou oznámenou platformou je PC. V případě úspěchu je nicméně pravděpodobné, že konzolové verze na tu počítačovou navážou.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nailcrown – Oznámení
