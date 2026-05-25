Tvůrci Dishonored pracovali na Thiefovi 4 a hře ze světa Blade Runnera. Corvo dostal přednost

Asi se mnoho lidí se mnou nebude přít, když o Dishonored napíšu, že jde o herní klasiku, která znovu připomněla, proč jsou „vtahovky“ tak skvělým žánrem. Dost možná ale existuje alternativní časová linie, kde jsme se tohoto pokladu nikdy nedočkali a tvůrci místo něj vytvořili pokračování jiné milované série.
Raphael Colantonio a Harvey Smith si nedávno spolu sedli, aby si znovu zahráli svůj už 14 let starý titul a zavzpomínali na jeho vznik, mechanismy i svět. A jelikož žijeme v době vysokorychlostního připojení i na vesnici, své sezení nahráli na internet, aby si jejich povídání mohli užít i fanoušci, kteří navíc zjistili zajímavé informace ze zákulisí.
Ještě než studio začalo pracovat na morovém příběhu Corva Attana, oslovila je Bethesda se zajímavou nabídkou. Respektive ty nabídky byly rovnou dvě, jedna lákavější než ta druhá. Vydavatelství se totiž v té době snažilo získat práva na legendární stealthovou sérii Thief, o jejíž plnohodnotný čtvrtý díl se mělo postarat právě Arkane.
Jelikož značka už dlouho nedostala pořádnou hru, jistě by šlo o splněný sen všech fanoušků, které se Smith ještě rozhodl dráždit tím, že pro čtyřku měli v hlavách skvělou premisu. Nicméně brzy nato přišla nabídka, aby tým vytvořil videohru na motivy kyberpunkové legendy Blade Runnera, což byla další značka, kterou dvojice milovala.
„Je to v podstatě jako přijít ke dvěma kočkám a říct, že na jedné straně máte jeden pytel kočičí šanty, zatímco na druhé máte další. Který chcete? Oba? Oba jsme byli tak nadšení. Blade Runner a Thief jsou dvě z našich nejoblíbenějších věcí vůbec,“ dodal Smith.
Jelikož na tom studio v té době nebylo finančně vůbec dobře, Bethesda se díky této nabídce jevila jako úžasný zachránce. Nakonec ale obě dohody padly a vedení se obávalo, že vydavatelství bez velké značky nebude chtít s týmem dále spolupracovat. Jenomže to jim řeklo, ať pokračují v tom, co dělají, čímž vzniklo Dishonored.
Fanoušci výpravy do Dunwallu tak nakonec mohou být na jednu stranu rádi, že oba projekty nevyšly. Jistě by ale bylo zajímavé sledovat, jak by k oběma titulům Arkane přistoupilo. Každopádně, ani jeden z dvojice ve studiu už nepracuje. Smith pracoval v austinské pobočce až do jejího konce v roce 2024, zatímco Colantonio založil WolfEye Studios, které vydalo Weird West. Mezitím Arkane pracují na Marvel's Blade, kolem něhož panuje už poměrně dlouho podivné ticho.