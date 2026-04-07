Tvůrce Papers, Please a Return of the Obra Dinn chce skončit na vrcholu. Vydá ještě nějakou hru?

Herní průmysl rozhodně není stejný jako před dekádou. Velké společnosti krachují či oznamují své projekty s obřím předstihem, zatímco indie vývojáři častokrát spíše mlčí a jejich tituly se stanou úspěšnými až ve chvíli, kdy vyjdou a chytí se jich třeba nějaký influencer. Proč ale tomu tak je?
Lucas Pope, tvůrce oceňovaných nezávislých kousků jako Papers, Please a Return of the Obra Dinn, míní, že to je kvůli větší opatrnosti. Sám se o ní rozpovídal v podcastu Mike & Rami Are Still Here, který moderují zkušení vývojáři Rami Ismail a Mike Rose.
Zatímco dříve bylo sdílení nápadů a postupu vývoje přirozenou součástí práce, dnes má Pope pocit, že je tomu naopak. Prostředí se změnilo, takže přestože ho debaty o jeho tvorbě dříve naplňovaly, v současné situaci cítí tlak na zdrženlivost. Otevřenost, která byla dříve běžná, totiž prý začala být nebezpečná.
Vývojáři v dnešní rychlé době podle něj čelí novým či palčivějším rizikům, kam patří třeba rychlé kopírování obsahu jinými lidmi, ale také „vysátí“ nápadů umělou inteligencí. Právě proto se Pope drží zpátky a o svých projektech veřejně moc nemluví.
Možná byste si řekli, že tahle diskuze o rádiovém klidu značí, že Pope skutečně na něčem pracuje, jen zatím nechce ani naznačovat, což ale nemusí nutně být pravda. Obě jeho větší hry totiž dopadly skvěle a vývojář se sám bojí toho, že by se podobný úspěch už nemusel opakovat. Tak proč neukončit svou herní kariéru na pozitivní notě?
„S hrami Return of the Obra Dinn a Papers, Please jsem byl docela spokojený. A co když se mi to už nepodaří zopakovat? Možná chci prostě skončit na vrcholu. Proč se trápit něčím dalším, co se lidem možná nebude líbit,“ pohrozil v podcastu.
Podobný postoj je samozřejmě sympatický a Pope rozhodně už nemá co komu dokazovat. Dvě časuvzdorné legendy vytvořil, přičemž ostudu si neutrhnul ani svou exkluzivitou pro konzoli Playdate. Zároveň by to ale byla škoda, protože jeho hry nemají obdoby, jak ostatně svědčí i nadšená recenze Jana Olejníka na Return of the Obra Dinn.