Tvůrce Just Cause představuje nový projekt. Samson slibuje nekompromisní splácení dluhu

PC

5. 12. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Tvůrce Just Cause a zakladatel studia Avalanche Christofer Sundberg v roce 2020 společně s dalšími veterány herní scény založil novou společnost Liquid Swords, kde začali pracovat na novém projektu, který se konečně představil světu. A je nutné přiznat, že Samson: A Tyndalston Story své divočejší kořeny rozhodně nezapře.

Přestože holé ruce budou hrát velkou roli, nebudete tady s nimi roztrhávat lva kvůli medu. Místo toho s nimi pořádně naložíte spodině titulního města coby stárnoucí kriminálník Samson McCray. Jelikož dluží nemalé peníze, došlápli si na něho nepříjemní lidé, kteří se nespokojí, dokud vše nesplatí. Proto se musíte pořádně otáčet, abyste splašili všechny potřebné dluhy.

Nicméně McCray je jenom člověk, navíc se u něj začíná projevovat jeho pokročilý věk. Proto budete omezení systémem akčních bodů, jež musíte utrácet v misích, kde na tom záleží. Pokud se rozhodnete špatně, musíte čelit svým následkům a zkomplikujete si další dny, během nichž dluh jenom roste. Nehledě na to, že policejní složky nikdy nespí a vaše kroky budou bedlivě sledovat.

zdroj: Liquid Swords

Průzkumem města navštívíte řadu zákoutí, ale hlavně odkryjete minulost hlavního hrdiny, abyste zjistili, co rozbilo jeho rodinu a co všechno musí udělat, aby to napravil. Každý krok taktéž bude ovlivňovat město s proměnlivými tvářemi a frakcemi, které chvíli mohou být s vámi, aby se příště proti vám otočili.

Proto vás potěší, že McCray není žádným ořezávátkem. V pěstních potyčkách využije prostředí i improvizovaných nástrojů. Hlavní zbraní bude také auto, za jehož volantem vás čeká vysokooktanová destrukce. Ještě štěstí, že se můžete posilnit více než 25 upgrady. 

„Hru Samson jsme vytvořili, aby rychle zasáhla a zanechala stopu. Je to syrový, fyzický příběh. Je to jen začátek toho, co Liquid Swords představují. Tým vytvořil něco, co má opravdu sílu. Prošli jsme náročným cyklem změn a zdokonalili každou část naší práce. Celé odvětví se momentálně potýká s tlakem. Samson je naší odpovědí na tuto realitu, cíleným projektem vytvořeným s úmyslem, nikoli zbytečnostmi. Tímto jdeme vpřed,“ dušuje se Sundberg.

Zdali Samson: A Tyndalston Story skutečně nechá ve videoherním světě významnou stopu, zjistíme začátkem příštího roku na Steamu a Epicu.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články