Tvůrce Escape from Tarkov chystá sci-fi. COR3 slibuje Mars v roce 2251

Nikita Bujanov je jednou z hlavních hybných sil extrakční střílečky Escape from Tarkov, která po letech vývoje konečně před několika měsíci vyšla v plné verzi. Zatímco studio Battlestate Games s Tarkovem počítá i do budoucna, Bujanov už delší dobu naznačuje, že má i další plány. Nyní poodhaluje první střípky o novém projektu.
Na novou hru ruský vývojář upozorňoval několik let prostřednictvím kryptických příspěvků, krátkých teaserů a nenápadných náznaků na sociálních sítích. Ty internetový detektivy nakonec zavedly až na webovou stránku s tajemným odpočtem končícím 1. února. Právě tehdy se svět dočkal první krátké ukázky s názvem PRJRPNT_BLUEMARS_FO.
Opět kryptický název naznačuje možný název Project Repent: Blue Mars, ačkoliv je hra zatím nejčastěji označovaná jako COR3. Oficiální název ale potvrzený není. Jisté je alespoň zasazení: Píše se rok 2251, kde si lidstvo připomíná 200 let od chvíle, kdy se ocitlo na pokraji totálního zničení. Katastrofu tehdy odvrátila tajemná organizace známá jako Jádro (Core), která sjednotila zbytky civilizace a přesvědčila světové vlády ke spolupráci.
Jak to ale vypadá, budoucnost není úplně idylická. Minutu a půl dlouhý střípek začíná pohledem z první osoby, kde si postava kontroluje zbraň. Animace přitom silně připomínají právě Escape from Tarkov. Následně se ale kamera oddálí a odkryje trosky civilizace na Marsu, samotnou planetu, vesmírný výtah a nakonec i mrtvé kosmonauty unášené prázdnotou. Jejich výstroj nese jasné ruské insignie, včetně červené hvězdy, a jeden z nich vysílá do vesmíru jasný vzkaz vztyčeným prostředníčkem.
Zatím není ani jasné, zda půjde o další online akci, anebo spíš o singleplayerový zážitek. Z informací dostupných na webu vyplývá, že by COR3 mělo vyprávět o detektivovi vybaveném pouze základní technikou. Vedle střelby má hrát důležitou roli i dedukce, průzkum prostředí nebo řešení hádanek, což hraje spíš pro druhou variantu.
Nejasná zůstává i role studia Battlestate Games. Zatím totiž nevíme, zda se na vývoji podílí celý tým. COR3 se jeví spíše jako Bujanovův osobní projekt, i když je pravděpodobné, že se časem zařadí mezi ostatní hry studia.