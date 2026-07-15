Tvůrce Dead Space pověsil vývoj na hřebík. Glen Schofield končí v herním průmyslu

Po 35 letech v herním průmyslu oznámil konec kariéry Glen Schofield, tvůrce hororové série Dead Space a hororu The Callisto Protocol. Ve videu zveřejněném na síti LinkedIn poděkoval své rodině, bývalým zaměstnavatelům i lidem, se kterými během kariéry spolupracoval. „Posledních několik desetiletí bylo jedním z nejlepších období videoher. Měl jsem sedadlo v první řadě při jedné z největších kreativních explozí v historii,“ uvedl Schofield.
Jeho odchod přichází po několika náročných letech. Po vydání The Callisto Protocol v roce 2022 odešel ze studia Striking Distance a následně se pokoušel získat financování pro nový hororový projekt. Zájem vydavatelů se mu ale vzbudit nepodařilo. Schofield přiznal, že zlatá éra horoů skončila. Dříve se u podobných projektů počítalo s rozpočtem kolem deseti milionů dolarů, nyní už vydavatelé požadovali hry za pouhé dva až pět milionů. Právě tehdy připustil, že The Callisto Protocol možná byla jeho poslední hra, na které se podílel.
Vedle her se v poslední době věnoval především výtvarné tvorbě a zajímal se také o využití umělé inteligence při vývoji her. AI vnímal jako užitečný kreativní nástroj, zároveň ale odmítal představu, že by dokázala sama vytvořit kompletní videohru.
Během své kariéry pracoval Schofield na desítkách titulů. Kromě Dead Space vedl také vývoj několika dílů série Call of Duty ve studiu Sledgehammer Games, konkrétně Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare a Call of Duty: WWII. Jeho jméno se ale objevuje i u starších projektů, například Blood Omen 2: Legacy of Kain nebo her ze série Gex.
Přestože Schofield otevřeně mluví o současných problémech herního průmyslu – od propouštění přes rostoucí náklady až po obtížné získávání financí – neztrácí optimismus. „Je to úžasné odvětví plné talentovaných lidí. Dnešní doba je sice těžká, ale budoucnost je opravdu světlá. Přeji nové generaci tvůrců hodně štěstí. Zkoušejte nové věci, experimentujte a hlavně nikdy nezapomeňte, že nejdůležitější je samotný nápad,“ uzavřel Schofield.
Série Dead Space naposledy na chvíli ožila v roce 2023 remakem prvního dílu, který byl sice kriticky úspěšný, komerčně ale nenaplnil očekávání EA. Dalšího dílu se tedy zřejmě nedočkáme.