Tváře retušované DLSS 5 vypadají hrozivě. Nvidia sklízí posměch

Nvidia představila novou technologii DLSS 5 zaměřenou na úpravu obličejů postav pomocí AI – a internet ji okamžitě rozcupoval. Grace se najednou z analytičky FBI mění v instagramovou modelku přežehlenou vyhlazovacím filtrem. Nová funkce totiž dokáže v reálném čase měnit vzhled obličejů postav a činit je „realističtejší“.
Výsledek ale podle reakcí připomíná spíš libovolný AI filter na sociálních sítích než technologické vylepšení. V ukázkách se objevila nejen Grace, a Leon z Resident Evil Requiem, ale i postavy z Hogwarts Legacy, Starfieldu nebo EA Sports FC. Je nutné podotknout, že výrazně bude záležet na dané hře, protože zatímco u Resiho a Hogwarts působí DLSS fakt otřesně, naopak u Starfieldu a EA Sports obličeje vypadají o poznání lépe. Z technologie by tak mohly těžit hlavně hry, které mají k fotorealismu daleko.
Doporučuji pod YouTube videem nakouknout do komentářů. Narazíte tam třeba na takové perly: „Je to jako najmout člověka, aby vám z chipsů olízal veškerou chuť, než je sníte.“ Žerty stranou, kritika směřuje k tomu, že technologie ničí původní umělecký styl a nahrazuje ho generickým vzhledem, ze kterého doslova zírá tísnivé údolí.
Nvidia se snažila situaci uklidnit vysvětlením, že vývojáři budou mít plnou kontrolu nad tím, jak bude technologie použita – včetně intenzity efektů nebo toho, zda ji vůbec zapnou. „Vývojáři budou mít plnou uměleckou kontrolu nad DLSS 5 efektem, aby zajistili, že jejich hry budou mít unikátní estetiku. Nástroje obsahují intenzitu, barevnou paletu a vymezení míst, kde efekt nemá být použit. Není to filtr, DLSS 5 využívá barevná data a vektory hry pro každý snímek jako vstup do modelu, čímž ukotvuje výsledný obraz v původním 3D obsahu,“ vysvětluje Nvidia.
Celá debata ale zapadá do širšího trendu, kdy se AI snaží pronikat do herního průmyslu čím dál agresivněji. Microsoft například experimentuje s AI asistenty ve hrách, zatímco další firmy hledají způsoby, jak generativní technologie využít v grafice nebo designu. Problém je, že v tomto případě mnoho hráčů nevidí přínos. Původní Leon i Grace v Requiem vypadají skvěle a zásahy AI v tomto případě působí jako krok zpět.