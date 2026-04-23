Troy Baker chce vlastní hru. Hvězdného dabéra od nápadu zrazují i jeho kolegové

Herec a dabér Troy Baker, který svůj hlas propůjčil mnoha herním ikonám od Joela z The Last of Us přes Bookera DeWitta v BioShocku Infinite až po Indianu Jonese, uvažuje o zásadní kariérní změně. Po letech strávených po nahrávacích studiích a před mikrofonem by se totiž rád přesunul na druhou stranu vývoje a jednou vytvořil vlastní videohru.
Baker se o svých ambicích rozpovídal v rozhovoru pro Eurogamer, kde mimo jiné zmínil, že ho inspiroval herecký kolega Abubakar Salim. Dabér se po úspěšné herecké kariéře, kdy ho asi nejvíc proslavila role Bayeka ze Síwy v Assassin's Creed Origins, pustil v roce 2020 do založení vlastního studia Silver Rain Games, později přejmenovaného na Surgent Studios. V uplynulých šesti letech stihlo vytvořit hry jako Tales of Kenzera: Zau nebo Dead Take a právě Salimova cesta podle Bakera demonstruje, že přechod od herectví k vývoji nemusí zůstat jen snem.
„Měl jsem neuvěřitelnou příležitost pracovat s těmi nejlepšími v oboru,“ tvrdí Baker a odkazuje se na herní veterány, jako je Hideo Kodžima, Neil Druckmann nebo Todd Howard. „Naučil jsem se od nich strašně moc. A to, co mě teď láká, je vzít tyhle principy a postupy úspěšných her a využít je při vyprávění vlastních příběhů.“
Baker tedy zatím nemá rozpracovaný žádný projekt a přiznává, že je teprve na začátku, kdy začíná teprve debatovat o tom, co vlastně chce vytvořit a s kým. A hlavně nechce být pod časovým tlakem. „Někdo se mě ptal na časový plán a já řekl: Nespěchám,“ vysvětluje a dodává, že chce dosáhnout kvality srovnatelné s projekty, na nichž se v minulosti podílel.
Na jeho slova mezitím reagoval právě Salim, který Bakerovi s jistou dávkou černého humoru na sociálních sítích vzkázal prosté: „Nedělej to“. Za rýpnutím se kromě očividné implikace, že být dobrým umělcem ve společnosti schopných manažerů, nerovná se stát se také dobrým manažerem, skrývá také realita současného herního průmyslu, kterou Salim v dřívějších rozhovorech popisoval jako nevyzpytatelnou a náročnou. Prostředí vývoje je podle něj nemilosrdné a úspěch v něm nezaručí ani slavné jméno, ani spousta nastřádaných zkušeností.
Debata se rychle rozšířila i mezi dalšími kolegy a vývojáři, kteří se neshodnou, zda je přechod k vývoji vlastních her logickým krokem, nebo riskantním skokem do prázdna. Faktem ale zůstává, že Baker patří mezi nejrespektovanější, potažmo nejoceňovanější dabéry v oboru a jeho případný autorský projekt by pravděpodobně zvládl vzbudit pozornost.
Zatímco Baker uvažuje o změně kariéry, minimálně nějakou dobu ho skrz prodlevu při vývoji ještě budeme slýchat i v nových hrách. Indiana Jones and the Great Circle se 12. května chystá vyjít i na Nintendo Switch 2, coby Mr. A ho můžete slyšet v nedávné závodní záležitosti Screamer a v čerstvé myší noirovce Mouse: P.I. for Hire si střihnul hlavní roli detektiva Jacka Peppera. Jestli se jednou opravdu postaví do role vývojáře, natož jestli dokáže přenést své zkušenosti z hereckého světa do ještě složitějšího procesu herního vývoje, zůstává zatím velkou neznámou.