zdroj: Centurion Developments

PC

Tropy, drogové kartely a tahové souboje. Ghost Justice cílí na fanoušky Jagged Alliance

15. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ghost Justice
Ghost Justice
Ghost Justice
Galerie

Slovenské studio Centurion Developments se nehodlá vzdát svého kopyta tvůrce taktických tahových strategií. Po Forgotten but Unbroken – XCOM klonu z druhé světové války, který nás v redakci moc nepotěšil – teď studio oznámilo svůj další chystaný titul a už z prvních ukázek a obrázků vypadá výrazně lépe. Hlavně, pokud jste fanoušci legendární Jagged Alliance. Ghost Justice (trailer výše) vás zavede do tropických džunglí zatnout tipec drogovým kartelům.

Jako vedoucí elitního komanda Duchů koordinujete několik taktických týmů v brutálním konfliktu narkobaronů, kteří ovládají celé regiony a vláda je na ně krátká. Tvůrci se inspirovali ve skutečnch protikartelových operacích v městské zástavbě i nepřehledném terénu. Kromě plánování, likvidace prioritních cílů, kradmém postupu a soubojů na kola vás čeká i sbírání informací a odkrývání spletité chobotnice kriminální hierarchie.

Forgotten but Unbroken
Recenze
Forgotten but Unbroken – recenze zapomenutelného XCOMu z druhé světové

Zjevně půjde o strategii, kde je utajení a ticho vašim nejlepším přítelem. Plánování postupu a sledování tras patrol je klíčové, stejně jako léčky, koordinované přepady a moment překvapení. K tomu vám dopomůže koordinace několika týmů a údery z různých směrů. Samozřejmě, že když jste odhaleni, místo „nožní práce“ dojde i na střelbu dávkou.

Zajímavě působí i realtimové prvky a změny perspektivy. V taktické fázi hru vidíte klasicky z ptačího pohledu, zatímco v akčnějších pasážích kamera sleduje například vystřelené projektily nebo se přesune za záda operativce. Ghost Justice zkrátka na první dobrou působí mnohem ambiciózněji než předchozí projekty studia.

Hru si zahrajeme někdy v prvním kvartále příštího roku na PC. Ghost Justice si už teď můžete přidat na Steamu na seznam přání, stejně jako bude k dispozici hratelné demo v rámci Gamescomu.

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Tagy:
strategie tahová drogové kartely
Zdroje:
Centurion Developments
Hry:
Ghost Justice
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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