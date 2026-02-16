Třídenní stávka v Ubisoftu. Zaměstnanci protestovali proti propouštění i návratu do kanceláří

V Ubisoftu to vře. Francouzský vydavatel prochází výraznou restrukturalizací, která má firmě pomoci šetřit a stabilizovat do budoucna. Zrušil proto hned šest her, zavřel několik studií a propustil tisíce zaměstnanců. Letos se v ohrožení ocitlo i pařížské ústředí, kde vedení počítalo s dobrovolným odchodem zhruba 200 zaměstnanců. Ti si to ale nenechali líbit a v minulém týdnu vyrazili stávkovat do ulic.
Rostoucí tenze vyústila v třídenní mezinárodní stávku, který proběhla od 10. do 12. února. Zasáhla především francouzské pobočky, ale také kanceláře v Itálii. Zorganizovala ji skupina Solidaires Informatique, Před hlavními budovami se konaly demonstrace, zaměstnanci vyšli do ulic s transparenty a otevřeně kritizovali vedení společnosti. Podle odborů se akce zúčastnilo více než 1 200 pracovníků. Vedení Ubisoftu však uvádí výrazně nižší číslo – 538 nahlášených účastníků.
Na základě vyjádření jednoho zástupců pro web GamesIndustry.biz se nespokojenost netýká pouze plánovaných propouštění, ale také dlouhodobé stagnace platů s narůstajícím pracovním tlakem v kombinaci s nedostatečným dialogem s vedením. Silné emoce vyvolal i návrat k povinné pětidenní přítomnosti v kanceláři. Ten nahrazuje flexibilní režim zavedený během pandemie, který si v řadě firem udržel své místo. Někteří zaměstnanci přitom byli najímáni s tím, že budou pracovat převážně na dálku, a nyní by museli dojíždět několik hodin denně. Pro část z nich tak nová pravidla fakticky znamenají konec pracovního poměru.
„Zachází s námi jako s dětmi, které potřebují dohled, zatímco naše vedení se vyhýbá odpovědnosti lhaním a porušováním zákonů,“ tvrdí odbory.
Ubisoft se nakonec k situaci veřejně vyjádřil a uznal, že si je vědom silných emocí, které změny vyvolaly. Podle oficiálního stanoviska probíhají setkání se zaměstnanci, kde mají prostor sdílet své otázky a obavy. Společnost ale zároveň trvá na tom, že restrukturalizace je nezbytná pro budoucí konkurenceschopnost a schopnost vytvářet kvalitní hry.
„Vedení Ubisoftu se i nadále zavazuje udržovat otevřený a konstruktivní dialog se zaměstnanci a jejich zástupci, aby podpořilo transformaci a vytvořilo stabilní a jasný pracovní rámec pro všechny,“ uvádí firma v oficiálním prohlášení.
Odbory však zatím nejsou s reakcí spokojeny a naznačují, že protesty mohou pokračovat. Pokud nedojde k posunu, nevylučují ani právní kroky. Francouzský herní gigant tak zjevně bude mít v nadcházejícím období plné ruce práce.