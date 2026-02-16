Třídenní stávka v Ubisoftu. Zaměstnanci protestovali proti propouštění i návratu do kanceláří
zdroj: Ubisoft

Třídenní stávka v Ubisoftu. Zaměstnanci protestovali proti propouštění i návratu do kanceláří

16. 2. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

V Ubisoftu to vře. Francouzský vydavatel prochází výraznou restrukturalizací, která má firmě pomoci šetřit a stabilizovat do budoucna. Zrušil proto hned šest her, zavřel několik studií a propustil tisíce zaměstnanců. Letos se v ohrožení ocitlo i pařížské ústředí, kde vedení počítalo s dobrovolným odchodem zhruba 200 zaměstnanců. Ti si to ale nenechali líbit a v minulém týdnu vyrazili stávkovat do ulic.

Ubisoft office kancl
Novinky
Ubisoft snižuje stavy přímo v Paříži. Doufá, že zaměstnanci odejdou dobrovolně

Rostoucí tenze vyústila v třídenní mezinárodní stávku, který proběhla od 10. do 12. února. Zasáhla především francouzské pobočky, ale také kanceláře v Itálii. Zorganizovala ji skupina Solidaires Informatique, Před hlavními budovami se konaly demonstrace, zaměstnanci vyšli do ulic s transparenty a otevřeně kritizovali vedení společnosti. Podle odborů se akce zúčastnilo více než 1 200 pracovníků. Vedení Ubisoftu však uvádí výrazně nižší číslo – 538 nahlášených účastníků.

Na základě vyjádření jednoho zástupců pro web GamesIndustry.biz se nespokojenost netýká pouze plánovaných propouštění, ale také dlouhodobé stagnace platů s narůstajícím pracovním tlakem v kombinaci s nedostatečným dialogem s vedením. Silné emoce vyvolal i návrat k povinné pětidenní přítomnosti v kanceláři. Ten nahrazuje flexibilní režim zavedený během pandemie, který si v řadě firem udržel své místo. Někteří zaměstnanci přitom byli najímáni s tím, že budou pracovat převážně na dálku, a nyní by museli dojíždět několik hodin denně. Pro část z nich tak nová pravidla fakticky znamenají konec pracovního poměru.

„Zachází s námi jako s dětmi, které potřebují dohled, zatímco naše vedení se vyhýbá odpovědnosti lhaním a porušováním zákonů,“ tvrdí odbory.

Rayman: 30th Anniversary Edition
Aktuality
Rayman: 30th Anniversary Edition je nostalgickým balíčkem hlavně pro fanoušky

Ubisoft se nakonec k situaci veřejně vyjádřil a uznal, že si je vědom silných emocí, které změny vyvolaly. Podle oficiálního stanoviska probíhají setkání se zaměstnanci, kde mají prostor sdílet své otázky a obavy. Společnost ale zároveň trvá na tom, že restrukturalizace je nezbytná pro budoucí konkurenceschopnost a schopnost vytvářet kvalitní hry.

„Vedení Ubisoftu se i nadále zavazuje udržovat otevřený a konstruktivní dialog se zaměstnanci a jejich zástupci, aby podpořilo transformaci a vytvořilo stabilní a jasný pracovní rámec pro všechny,“ uvádí firma v oficiálním prohlášení.

Odbory však zatím nejsou s reakcí spokojeny a naznačují, že protesty mohou pokračovat. Pokud nedojde k posunu, nevylučují ani právní kroky. Francouzský herní gigant tak zjevně bude mít v nadcházejícím období plné ruce práce.

Smarty.cz
Tagy:
stávka ekonomika propouštění Ubisoft
Zdroje:
GamesIndustry, Ubisoft, Aftermath
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase

Nejnovější články