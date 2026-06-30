Trailer na druhou řadu Cyberpunk: Edgerunners láká na další porci kyberpsychózy

První řada anime Cyberpunk: Edgerunners byla na Netflixu ohromně úspěšná. Emoční horská dráha plná neonů a brutální akce si podmanila kritiky i diváky, posbírala řadu prestižních ocenění a výrazně nakopla prodeje samotného Cyberpunku 2077. Druhá série má proto laťku nastavenou proklatě vysoko. Netflix však fanouškům konečně naservíroval první pořádnou ukázku a zdá se, že nás opět čeká jízda, na jejímž konci si popláčou i ti otrlejší z nás.
Nově zveřejněné video je sice označené jako druhý teaser, ale první upoutávka byla v podstatě jen koláží ze starých záběrů. Teprve teď tedy dostáváme první skutečné představení zbrusu nového obsazení a jejich nadcházejícího dobrodružství v nemilosrdné metropoli Night City. Postavy sice v ukázce nepromluví ani slovo a jejich vztahový pavouk zatím zůstává opředený pavučinou tajemství, ale sled záběrů mluví sám za sebe.
Oficiální anotace naštěstí načrtnutým situacím dodávají trochu víc kontextu: „Weak, vyhaslá kyberpunková legenda, je nyní nucen žít bez chromu, zatímco hledá smysl života ve světě, který ho nekompromisně předběhl,“ přibližuje synopse výchozí bod příběhu, který Kingsleymu potenciálně dává nádech V z některých herních epilogů.
Mezitím se smrtící nomád D vydává na klasickou cestu pomsty, která ho zavede na dostřel tajemství korporací. Netrunner ze skupiny Snake Nation se pokusí dostat vraha, který vyhladil jeho klan, přitom se ale zamíchá do záležitostí, do kterých nikdo nikdy neměl strčit nos.
Ústřední dvojici doplní Talia Yang, členka nechvalně proslulého gangu Maelstrom. Ve hře se kyberfanatici prezentují jako kult, který ze sebe chce modifikacemi vyhnat poslední zbytky lidskosti, zatímco Talia působí spíš jako atraktivní dívka, která má do brutální mašiny na zabíjení dost daleko. Ale samozřejmě může překvapit a za jejím korporátním původem také čichám nějakou mstu.
Čtveřici protagonistů uzavírá mladinký reportér Roman Carax, který do druhé řady vnese poměrně zajímavý vizuální prvek - řadu záběrů v traileru vidíme hledáčkem jeho retrofuturistické kamery, což dává scénám specifický nádech starých anime s poměrem stran 4:3.
Milovník filmů vyměnil kino za braindance a právě jeho záliba v natáčení nebezpečných situací z něj dělá ideálního kandidáta na tragický konec. Touha strkat nos s kamerou do věcí, které v Night City smrdí průšvihem, mu na záda maluje pomyslný obří terč. Pokud nepřekvapí a neukáže se jako největší křivák z celé skupiny, jsou jeho vyhlídky na přežití v kruté budoucnosti spíše mizivé.
Četné výrazy šoku, pláče a propukající kyberpsychózy každopádně naznačují, že se ani tentokrát šťastného konce nejspíš nedočkáme. Pokud netrpělivě vyhlížíte herní pokračování, zatím vyvíjené jen pod krycím názvem Cyberpunk 2, měla by druhá řada anime být ideálním způsobem, jak si čekání zkrátit. Jinak zbývá jen číhat, jestli CD Projekt Red přispěchá s nějakým drobným bezplatným přídavkem provázaným se seriálem jako u první série. Druhá řada Cyberpunk: Edgerunners dorazí na Netflix letos na podzim.