Továrna znovu volá. Satisfactory přidává další logistiku, počasí a záchody

Stejně jako práce není nikdy hotová, tak ani automatizace v Satisfactory nemá konce. Hra chystá verzi 1.2, která představuje druhý velký krok od vydání plné verze před rokem a půl. A jak už u Satisfactory bývá zvykem, nejde o kosmetické ladění, ale velký zásah do fungování celého industriálního komplexu.
Update je zatím dostupný v rámci větve Experimental na Steamu, kde si ho hráči mohou osahat a zároveň pomoct vývojářům doladit detaily před ostrým vydáním, jež by do hry pak mělo dorazit relativně zanedlouho. Jednou z nejviditelnějších novinek updatu je dynamické počasí. Na neznámou mimozemskou planetu se vrací déšť, ale tím to teprve začíná. Přibývá vítr, bouřky, zatažená obloha a dokonce i kombinace těchto atmosférických jevů.
Jak už tušíte, nejde jen o vizuální efekt, ale počasí může docela radikálně změnit vaši průzkumnou výpravu v boj o přežití. Další klíčovou novinkou jsou potom možnosti rozjet novou hru třeba s úplně náhodně rozmístěnými nalezišti surovin, které vůbec nemusí odpovídat standardním biomům. Počet nerostů zůstává stejný, ale jejich pozice a poměry se změní, což zásadně ovlivní plánování továren.
K tomu si můžete upravit i celou řadu parametrů: náklady na výrobu, spotřebu energie, čistotu surovin nebo třeba cenu závěrečných projektů při budování vesmírného výtahu. Konečně došlo i na ovladače – nově si můžete přemapovat tlačítka na gamepadech, což ocení hlavně konzoloví průmyslníci.
Velkou změnou prochází i automatizace vozidel. Kamiony, traktory nebo průzkumná vozítka teď můžete řídit nepřímo pomocí tras vytvářených rovnou z vaší stavební pistole. Vozidla navíc dostala vytuněnou hydrauliku, takže pohyb složitějším terénem nemá být tak nebezpečný. Mezi logistické nástroje pak dorazila i cisterna a plnicí stanice, jež vám dávají způsob, jak přepravovat kapaliny na dlouhé vzdálenosti.
Update doplňuje i řada quality-of-life vylepšení: řetězení elektrických sítí, nastavení hustoty mlhy, nové potrubní křižovatky nebo pozastavení hry otevřením menu. To nejdůležitější si necháváme samozřejmě až na konec – do hry přibyla toi toika! Přenosný záchod funguje jako spawn point, který můžete levně zbudovat kdekoliv a při neopatrné smrti se u něj znovu narodíte.