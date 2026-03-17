Továrna znovu volá. Satisfactory přidává další logistiku, počasí a záchody
zdroj: Coffee Stain

17. 3. 2026 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Stejně jako práce není nikdy hotová, tak ani automatizace v Satisfactory nemá konce. Hra chystá verzi 1.2, která představuje druhý velký krok od vydání plné verze před rokem a půl. A jak už u Satisfactory bývá zvykem, nejde o kosmetické ladění, ale velký zásah do fungování celého industriálního komplexu.

Update je zatím dostupný v rámci větve Experimental na Steamu, kde si ho hráči mohou osahat a zároveň pomoct vývojářům doladit detaily před ostrým vydáním, jež by do hry pak mělo dorazit relativně zanedlouho. Jednou z nejviditelnějších novinek updatu je dynamické počasí. Na neznámou mimozemskou planetu se vrací déšť, ale tím to teprve začíná. Přibývá vítr, bouřky, zatažená obloha a dokonce i kombinace těchto atmosférických jevů.

Satisfactory zdroj: Coffee Stain

Jak už tušíte, nejde jen o vizuální efekt, ale počasí může docela radikálně změnit vaši průzkumnou výpravu v boj o přežití. Další klíčovou novinkou jsou potom možnosti rozjet novou hru třeba s úplně náhodně rozmístěnými nalezišti surovin, které vůbec nemusí odpovídat standardním biomům. Počet nerostů zůstává stejný, ale jejich pozice a poměry se změní, což zásadně ovlivní plánování továren.

Satisfactory
Recenze
Satisfactory – recenze nového krále automatizace

K tomu si můžete upravit i celou řadu parametrů: náklady na výrobu, spotřebu energie, čistotu surovin nebo třeba cenu závěrečných projektů při budování vesmírného výtahu. Konečně došlo i na ovladače – nově si můžete přemapovat tlačítka na gamepadech, což ocení hlavně konzoloví průmyslníci.

Velkou změnou prochází i automatizace vozidel. Kamiony, traktory nebo průzkumná vozítka teď můžete řídit nepřímo pomocí tras vytvářených rovnou z vaší stavební pistole. Vozidla navíc dostala vytuněnou hydrauliku, takže pohyb složitějším terénem nemá být tak nebezpečný. Mezi logistické nástroje pak dorazila i cisterna a plnicí stanice, jež vám dávají způsob, jak přepravovat kapaliny na dlouhé vzdálenosti.

Satisfactory zdroj: Coffee Stain

Update doplňuje i řada quality-of-life vylepšení: řetězení elektrických sítí, nastavení hustoty mlhy, nové potrubní křižovatky nebo pozastavení hry otevřením menu. To nejdůležitější si necháváme samozřejmě až na konec – do hry přibyla toi toika! Přenosný záchod funguje jako spawn point, který můžete levně zbudovat kdekoliv a při neopatrné smrti se u něj znovu narodíte.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA

