zdroj: Creative Assembly

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Total War: Warhammer 40,000 konečně ukázal záběry ze hry. Zatopí mohutné armády počítačům?

13. 7. 2026 15:05 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Bylo to přání mnoha fanoušků, které se Creative Assembly rozhodlo vyslyšet. Total War: Warhammer 40,000 přinese mohutná vojenská tažení 41. milénia s podivnými mutanty a mohutnými mariňáky na počítačové obrazovky. Dosud jsme moc nevěděli, jak bude vesmírné zápolení konkrétně vypadat, což ovšem během uplynulého víkendu změnila čínská akce Bilibili World.

Total War: Warhammer 40,000
Total War: Warhammer 40,000
Total War: Warhammer 40,000
Galerie

Tradiční „karneval“ popkulturní komunity jihovýchodní Asie přinesl nejedno překvapení, včetně prvních pořádných záběrů z intergalaktické řeže. Komentátor ve videu provází hráče základy, které se nepřekvapivě do velké míry podobají i ostatním hrám ze série Total War.

Přesto se nabízí mnoho změn, a to i s ohledem na měřítko. Ve hře najdete několik planetárních systémů, zaplněných slušným výčtem planet, kde se každá liší svým prostředím, a tedy i taktickými výhodami a nevýhodami. Ukázka se odehrává v jednom z civilizovanějších světů, který zpustošily útoky otravných Orků. Proto se Astra Militarum rozhodlo pro výsadek, aby od hrozby pomohla, ale ještě před ním planetu důkladně bombardují z orbity, aby snížili nepřátelské stavy.

Je evidentní, že Total War: Warhammer 40,000 bude dávat ještě větší důraz na vlivy terénu, stejně jako na ještě větší měřítko bitev. V prezentovaném příkladu je Astra Militarum sice schopným tělesem, avšak početně ho Orci výrazně převyšují a v boji na blízko by s nimi zachránci neměli šanci. Proto musí využívat taktiky a léček, aby například hordy donutili přebrodit blízké řeky a tím je zpomalili.

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Klasický důraz na strategii proto přetrvává, avšak neznamená to, že by se hra zbavila všech těch absurdních jednotek (nechybí třeba ikonická Stompa) v brutálních střetech, jimiž je univerzum Warhammer 40,000 tak typické. Zároveň je znatelný i vizuální posun, kde se nešetří různorodými efekty s výbuchy, jiskrami a detaily, až se člověk trochu bojí, jestli se hardware našich počítačů neprohne pod tíhou požadavků. Tím spíše je otázkou, jak si s grafickým spektáklem poradí konzole.

Na případný upgrade každopádně je času ještě relativně dost, jelikož hra nadále nemá konkrétní datum vydání. Odhadoval bych příští rok, zatímco s jistotou víme, že se objeví na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
strategie tahová realtime Warhammer 40,000
Zdroje:
Creative Assembly, BiliBili
Hry:
Total War: Warhammer 40,000
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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