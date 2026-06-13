Tomb Raider vysvětluje použití AI. V Legacy of Atlantis pomáhá jen s návrhy, tvrdí Crystal Dynamics

Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis minulý týden vzbudil pozornost nejen novým trailerem a odkladem data vydání, ale také přiznáním, že moderní předělávka prvního dobrodružství Lary Croft při vývoji využívá generativní umělou inteligenci. Po prvotním stručném vyjádření teď Crystal Dynamics nabídlo konkrétnější vysvětlení, jakou roli obávaná technologie ve skutečnosti hraje.
Debata se rozhořela krátce po prezentaci hry na State of Play, kdy se na produktové stránce na Steamu objevil povinný dodatek informující o využití AI během vývoje. Studio tehdy uvedlo, že technologie pomáhá týmům rychleji iterovat nápady, přičemž veškerý finální obsah má být vytvořen lidskými vývojáři.
Nyní se k tématu v rozhovoru pro Game Informer vrátil ředitel UX oddělení v Crystal Dynamics Jeff Adams. Podle něj slouží generativní AI především jako nástroj pro rychlé prototypování a vizualizaci nápadů v raných fázích vývoje.
„V Crystal Dynamics vnímáme AI jako nástroj, který nám pomáhá rychleji dojít ke správným odpovědím,“ vysvětlil Adams. Jako příklad uvedl situaci při navrhování úrovní: Pokud mají designéři nápad na nový objekt, ale nejsou si jistí, zda stojí za čas a prostředky potřebné k jeho vytvoření, mohou si pomocí AI rychle vytvořit jeho provizorní verzi a umístit ji do herního prostředí.
„Když zjistíme, že funguje, přesuneme ho do našeho tradičního produkčního procesu. Tým následně vytvoří koncept, asset vyrobí a zajistí, aby veškerý finální obsah ve hře byl vytvořen lidmi,“ doplnil Adams. Podle něj je důležité, aby vývojáři měli k dispozici nástroje, které jim umožní vytvářet co nejkvalitnější hry. „Naši fanoušci si nezaslouží nic menšího,“ dodal.
Když se nicméně novináři snažili zjistit další podrobnosti o tom, jak přesně jsou AI nástroje implementované v praxi, zasáhl do rozhovoru zástupce PR oddělení. Ten uvedl, že studio zatím nechce zacházet do větších detailů a otevřenější diskusi si nechá až na dobu po vydání hry, kdy si výsledky bude moct veřejnost sama prohlédnout a posoudit. Adams následně celou debatu uzavřel slovy: „Jen se snažíme si co nejvíc usnadnit tvorbu kvalitních herních zážitků. To je to nejdůležitější.“
Používání generativní umělé inteligence ve vývoji her zůstává jedním z nejpalčivějších témat současného herního průmyslu. Zatímco někteří představitelé odvětví, například šéf Epic Games Tim Sweeney, považují povinné označování AI za zbytečnost, protože ji prý stejně využívají všichni, jiní upozorňují na důležitost transparentnosti. Často zaznívá i názor, že AI může být užitečným pomocníkem při vývoji, neměla by však nahrazovat lidskou kreativitu.
Právě tuto pozici se snaží zaujmout i Crystal Dynamics. Studio opakovaně zdůrazňuje, že generativní AI slouží pouze jako podpůrný nástroj v raných fázích vývoje a že všechny finální assety procházejí klasickým tvůrčím procesem.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis vyjde 12. února 2027 pro PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Původně se přitom počítalo s vydáním už během letošního roku.