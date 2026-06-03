Tomb Raider se vrátí až v roce 2027. Remake jedničky odkládá výpravu do Atlantidy
zdroj: Crystal Dynamics

Tomb Raider se vrátí až v roce 2027. Remake jedničky odkládá výpravu do Atlantidy

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 6. 2026 13:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Galerie

Fanoušci archeoložky Lary Croft si na její další velké dobrodružství budou muset počkat o něco déle. Herní legenda se během State of Play sice připomněla nový trailerem, mírně ho ale v závěru vykoupila informací, že Tomb Raider: Legacy of Atlantis nestihne původně plánované vydání v letošním roce a přesouvá své vydání až na 12. února 2027. 

Lara Croft
Novinky
Sophie Turner se zranila při natáčení Tomb Raidera. Produkce stojí

Legacy of Atlantis vzniká ve studiích Crystal Dynamics a Flying Wild Hog, která společně chystají od základů novou předělávku úplně prvního dílu série Tomb Raider. Nejde tedy pouze o grafický remaster, ale o kompletní rekonstrukci hry od základů v Unreal Enginu 5. Tvůrci slibují přepracovaná prostředí, moderní herní mechanismy, zvuky i další dosud neupřesněná překvapení, která by ale neměla bránit vyniknout přednostem původní devadesátkové klasiky.

zdroj: Crystal Dynamics

Nový trailer naznačil, že Lara znovu navštíví známé lokace spojené s pátráním po ztracené Atlantidě, tentokrát však v mnohem filmovější podobě. Neochudí nás ale o průzkum starobylých ruin, střelbu ani o akrobatické pasáže.

Ačkoliv Lara dorazí o něco později, ve stejný den se vedle PC, PS5 a Xboxu Series X/S nově vydá i na Nintendo Switch 2. Pokud se aktuální plány dále nezmění, čeká slečnu Croft příští rok opravdu nabité období: Vedle Legacy of Atlantis by totiž měl vyjít také úplně nový díl s podtitulem Catalyst. Vedle toho Amazon také natáčí hranou seriálovou adaptaci se Sophie Turner v hlavní roli.

Smarty.cz
Tagy:
dobrodružný Lara Croft Tomb Raider (série) State of Play červen 2026
Zdroje:
Crystal Dynamics
Hry:
Tomb Raider: Catalyst Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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