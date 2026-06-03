Tomb Raider se vrátí až v roce 2027. Remake jedničky odkládá výpravu do Atlantidy

Fanoušci archeoložky Lary Croft si na její další velké dobrodružství budou muset počkat o něco déle. Herní legenda se během State of Play sice připomněla nový trailerem, mírně ho ale v závěru vykoupila informací, že Tomb Raider: Legacy of Atlantis nestihne původně plánované vydání v letošním roce a přesouvá své vydání až na 12. února 2027.
Legacy of Atlantis vzniká ve studiích Crystal Dynamics a Flying Wild Hog, která společně chystají od základů novou předělávku úplně prvního dílu série Tomb Raider. Nejde tedy pouze o grafický remaster, ale o kompletní rekonstrukci hry od základů v Unreal Enginu 5. Tvůrci slibují přepracovaná prostředí, moderní herní mechanismy, zvuky i další dosud neupřesněná překvapení, která by ale neměla bránit vyniknout přednostem původní devadesátkové klasiky.
Nový trailer naznačil, že Lara znovu navštíví známé lokace spojené s pátráním po ztracené Atlantidě, tentokrát však v mnohem filmovější podobě. Neochudí nás ale o průzkum starobylých ruin, střelbu ani o akrobatické pasáže.
Ačkoliv Lara dorazí o něco později, ve stejný den se vedle PC, PS5 a Xboxu Series X/S nově vydá i na Nintendo Switch 2. Pokud se aktuální plány dále nezmění, čeká slečnu Croft příští rok opravdu nabité období: Vedle Legacy of Atlantis by totiž měl vyjít také úplně nový díl s podtitulem Catalyst. Vedle toho Amazon také natáčí hranou seriálovou adaptaci se Sophie Turner v hlavní roli.