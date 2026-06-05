Tomb Raider: Legacy of Atlantis přiznává využití AI. Tvůrci ujišťují, že finální obsah tvoří lidé
zdroj: Crystal Dynamics

Tomb Raider: Legacy of Atlantis přiznává využití AI. Tvůrci ujišťují, že finální obsah tvoří lidé

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

5. 6. 2026 12:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Galerie

Remake prvního Tomb Raidera s podtitulem Legacy of Atlantis se po úterním odhalení data vydání dostal do centra pozornosti ještě z jiného důvodu. Na jeho produktové stránce na Steamu se totiž objevilo povinné upozornění na využití nástrojů umělé inteligence během vývoje. Studio Crystal Dynamics na hráčské dotazy následně zareagovalo a upřesnilo, jakou roli AI při vzniku hry sehrála.

Legacy of Atlantis vzniká ve spolupráci studií Crystal Dynamics a Flying Wild Hog, která v nové upoutávce připomněla, že půjde o přepracování úplně prvního dobrodružství populární archeoložky Lary Croft, která v honbě za bájnou Atlantidou procestuje řadu lokací po celém světě a kromě hádanek narazí třeba i na dinosaury.

zdroj: Crystal Dynamics

Krátce po zveřejnění traileru si však komunita všimla nové poznámky na Steamu. Vývojáři uvádějí, že během raných fází vývoje využili nástroje založené na umělé inteligenci pro tvorbu dočasného obsahu. Současně ale zdůrazňují, že veškeré takto vytvořené materiály byly buď nahrazeny, nebo alespoň upraveny lidmi tak, aby odpovídaly jejich kreativní vizi.

Po dotazech médií vydalo studio Crystal Dynamics také oficiální vyjádření. Podle něj AI slouží především jako nástroj pro rychlejší iteraci nápadů a efektivnější práci vývojových týmů. „V Crystal Dynamics využíváme AI nástroje, které našim týmům pomáhají rychleji a efektivněji rozvíjet nápady. Zároveň ale zajišťujeme, aby byl veškerý finální obsah ve hře vytvořen lidmi. Naším cílem je podpořit kreativitu a flexibilitu vývojářů, aby mohli nabídnout co nejkvalitnější zážitky,“ uvedla společnost.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis zdroj: Crystal Dynamics

Podobná upozornění se v posledních měsících stávají stále běžnější součástí marketingu. Steam po vývojářích vyžaduje transparentní komunikaci ohledně toho, zda a jak generativní umělou inteligenci využívají. Nedávno se podobné upozornění objevilo například u Crimson Desert. Přestože jeho autoři rovněž tvrdili, že AI sloužila pouze jako pomocný nástroj, část fanoušků později upozornila na několik případů, kdy assety podle nich nesly stopy po jejím používání.

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Právě otázka transparentnosti zůstává asi nejpalčivější otázkou kolem využívání umělé inteligence v herním průmyslu. Někteří představitelé odvětví, včetně šéfa Epic Games Tima Sweeneyho, považují podobná upozornění za zbytečná a argumentují tím, že umělá inteligence se v budoucnu stane běžnou součástí prakticky každého vývojového procesu. Jiní naopak tvrdí, že zákazníci mají právo vědět, jakým způsobem vznikal obsah her, které si kupují.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis se každopádně snaží skepsi mírnit důrazem na lidskou práci. Z dostupných informací vyplývá, že AI nebyla použita k tvorbě finálních assetů, ale pouze jako podpůrný nástroj během raných vývojových fází.

Samotná hra dorazí po odkladu z letošního roku 12. února 2027 na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC a Nintendo Switch 2. Vývojáři ji popisují jako kompletní moderní reinterpretaci prvního Tomb Raidera, postavenou od základů v Unreal Enginu 5. Vedle moderní grafiky a novodobých herních mechanismů slibují také několik zatím nepředstavených překvapení, která mají nejstarší dobrodružství Lary Croft přiblížit současnému publiku.

Smarty.cz
Tagy:
dobrodružný Lara Croft Tomb Raider (série)
Zdroje:
Crystal Dynamics
Hry:
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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