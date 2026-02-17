„Tohle není God of War,“ rozčiluje se tvůrce prvních dvou dílů

David Jaffe, tvůrce série Twisted Metal a hlavně vůbec prvních dvou God of War, patří mezi nejhlasitější kritiky směřování značky. Byť skoro dvacet let nemá se sérií o naštvaném bohovi války co dočinění, neodpustí si vyjádřit svůj nesouhlas... prakticky se vším. Od příliš změkčilého Krata v rebootu, až po nově vydaný 2,5D spin-off Sons of Sparta.
Studio Sony Santa Monica se spojilo s Mega Cat Studios a připravilo pixelartovou metroidvanii z Kratova dětství. Jenže David Jaffe z novinky nadšený není. Ve videích zveřejněných krátce po vydání hry dává jasně najevo, že podle něj tohle není God of War. Přestože samotnou hru označuje za technicky a mechanicky v pořádku, vadí mu její údajná generičnost a směr, kterým se série podle něj ubírá.
Jaffemu dlouhodobě vadí větší důraz na vyprávění na úkor akce, který byl patrný už v God of War Ragnarök. Podle něj fanoušci chtěli spíš brutální, technicky vytříbenou 2.5D řežbu v duchu titulů jako Blasphemous nebo moderních akčních plošinovek – a hlavně s klasickým dospělým Kratem, nikoli mladší verzí hrdiny.
Opírá se i o technickou stránku hry. Je dobré ale zmínit, že tvrdí, že jeho kritika není motivovaná osobní záští, ale čistě nespokojeností s výsledkem. Buď jak buď, nesmiřitelnou pravdou je, že Jaffe s God of War nemá co dočinění skoro dvě dekády, a tak je bohužel (nebo bohu dík) v rukách jiných. Druhou nesmiřitelnou pravdou je fakt, že prodeje jak třetího dílu, tak rebootu nebo Ragnarök výrazně převyšují prodeje prvních dvou her.
Dá se namítat, že je to díky image, který stvořil Jaffe – klasické dilema slepice a vejce. Nicméně komerční úspěch pomohl značce do síně slávy i mimo PlayStation... třeba na televizní obrazovky v chystané adaptaci. Je proto nutné přijmout, že se vstupem do mainstreamu přichází i jistá nutnost kompromisů. Samozřejmě to nijak nebrání značku jakkoliv kritizovat, to patří ke svobodě projevu.
David Jaffe má pravdu: Sons of Sparta není God of War, je to totiž spin-off. A co teprve, až vyjde remake první trilogie? Něco mi říká, že ani s ním Jaffe nebude spokojený.