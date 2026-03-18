Todd Howard přiznal problematický vývoj Starfieldu. The Elder Scrolls VI ale prý jdou hladce

Šéf Bethesdy Todd Howard znovu promluvil o očekávaných The Elder Scrolls VI. Dlouho vyvíjené pokračování jedné z nejslavnějších fantasy RPG sérií si dává načas, jeho vývoj má ale běžet víc na drátkách, než jak tomu bylo v případě sci-fi Starfieldu.
V rozhovoru pro IGN Howard nejprve stočil debatu k obecnějšímu tématu budoucího hardwaru. Bethesda podle něj těží z toho, že má díky silné komunitě na počítačích možnost vyvíjet hry tak, aby pokryly široké spektrum zařízení, kam spadají jak nejvýkonnější sestavy, tak i postarší PC nebo handheldy. „Náš přístup byl vždy takový, že chceme pokrýt co nejširší technické spektrum – využít high-end, ale zároveň umožnit škálování směrem dolů,“ vysvětlil Howard. Do budoucna navíc očekává další rozmach méně výkonných zařízení, což jen podtrhuje důležitost optimalizace.
Zajímavější část ale nastala ve chvíli, kdy se řeč stočila právě k The Elder Scrolls VI. Howard tradičně mlžil a s jistou porcí nadsázky prohlásil: „Prostě předstírejme, že jsme to nikdy neoznámili. Ta hra neexistuje.“ Naráží tím na poněkud předčasné oznámení hry už v roce 2018, které podle něj nebylo ideální, protože nynější čekání zkrátka už dávno začalo být příliš dlouhé.
Není přitom vyloučené, že oznámení a vydání bude nakonec dělit celá dekáda. Bethesda tehdy chtěla hlavně ujistit fanoušky, že vedle projektů jako Fallout 76 nezanevřela na singleplayerová RPG. S odstupem času ale Howard přiznal, že s odhalením raději měli ještě několik let otálet. Dokonce ho dle jeho vlastních slov velmi láká model hru rovnou s oznámením i vydat.
Kompromisy mezi otevřenou komunikací a rouškou tajemství jsou pro něj stále oříškem. Studio pracuje na vícero projektech zároveň a fanoušci logicky chtějí vědět, co se děje. „Děláme toho strašně moc a jde jen o to najít správný moment, kdy o tom mluvit,“ říká Howard. Jako příklad uvádí právě Starfield, který si podle něj musel počkat na svou chvilku v záři reflektorů ve chvíli, kdy publikum mnohem víc zajímal seriálový Fallout.
Klíčová informace ale přichází ve spojení s technologickým zázemím. Jak už víme, Bethesda šestý díl opět vyvíjí ve svém interním enginu, Creation Engine 3 má ale podle Howarda představovat výrazný posun. Nemluví přitom jen o výkonu, ale i o integraci do vývojového procesu, kdy má tým zvládat přechod na novou verzi mnohem lépe než v minulosti. „Odvedli jsme opravdu dobrou práci v tom, jak engine zapadá do vývoje,“ řekl opatrně.
Konkrétně zmínil stabilitu buildů, které jsou podle něj dostupné častěji než kdy dřív, což je zásadní rozdíl oproti Starfieldu, kde studio během přechodu na novou verzi enginu naráželo na problémy. „U Starfieldu jsme s tím několik let bojovali,“ přiznal Howard. Vývojáři tehdy často museli čekat, než se engine ustálí a budou v něm moct vůbec pracovat, což výrazně zpomalovalo vývoj i tvorbu obsahu. Stabilnější pipeline by se tedy tentokrát měla postarat o plynulejší vývoj.
Na vydání The Elder Scrolls VI si ale samozřejmě ještě počkáme. Termín v letošním roce je podle Howardových opatrných vyjádření i absence jakýchkoliv marketingových materiálů zřejmě definitivně mimo hru a Bethesda si tentokrát dává dobrý pozor, aby příliš neslibovala. Pokud nás ale Todd nelakuje příliš na růžovo, mohl by chystané fantasy RPG být minimálně líp zvládnuté po technické stránce. Nebo alespoň obsahovat méně načítacích obrazovek než jejich dřívější hry...