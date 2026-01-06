Tlustý Jindra? Mechanismus přibírání byl v Kingdom Come 2 nakonec příliš komplikovaný
zdroj: Warhorse

Tlustý Jindra? Mechanismus přibírání byl v Kingdom Come 2 nakonec příliš komplikovaný

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

 

Kingdom Come: Deliverance 2 mělo jít v simulaci středověkého života ještě dál. Třeba systémem přibírání a hubnutí inspirovaném GTA: San Andreas. Warhorse ale nakonec od mechanismu upustilo z prostého důvodu: byl příliš podivný, pracný a ve výsledku vlastně nezábavný.

Výkonný producent Martin Klíma to řekl v rozhovoru pro PC Gamer. Jindřich měl přibírat nebo hubnout podle toho, kolik a jakého jídla zkonzumuje. Změny váhy pak přímo určovaly, jaké oblečení a zbroj by kovářský synek mohl nosit.

Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae
Recenze
Kingdom Come: Deliverance 2 – Mysteria Ecclesiae – recenze rozšíření ze Sedleckého kláštera

V raných verzích vývoje totiž neplatilo, že si postava jednoduše oblékne cokoliv, co najde. Některé kusy oblečení byly větší, jiné menší, a pokud jste narazili na kabát nebo brnění, které vám nesedělo, řešení bylo jediné: upravit Jindřichovu postavu.

Podle Klímy ale šlo o mechanismus, který byl sice technicky zajímavý, ale v praxi přinášel víc problémů než zábavy. Oblečení by se neustále přestávalo hodit, inventář by se ještě víc komplikoval a celý systém by vyžadoval další vrstvu balancování a testování. „Bylo to prostě příliš bizarní, příliš pracné a vlastně to nebylo moc zábavné,“ uzavírá Klíma. „Řekli jsme si, že systém oblečení je už tak dost komplexní a další vrstvu nepotřebuje.“

<span>Kingdom Come: Deliverance 2 je od minulého týdne jasnou skutečností. V aktuálním Fight Clubu si o hře budeme povídat s designérem Ondřejen Bittnerem z Warhorse </span> <span><br /></span>zdroj: vlastní

A možná je to tak dobře, těžko si představit, že by ve středověku někdo cíleně přibíral jen kvůli tomu, aby na něm nevlál kabátec jako stanová plachta... k úlevě hráčů, kteří už tak mají co dělat, aby udrželi svou postavu naživu, oblečenou a aspoň v trochu důstojném hygienickém stavu.

RPG historická česká hra otevřený svět
Warhorse
Kingdom Come: Deliverance 2
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články