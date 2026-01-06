Tlustý Jindra? Mechanismus přibírání byl v Kingdom Come 2 nakonec příliš komplikovaný

Kingdom Come: Deliverance 2 mělo jít v simulaci středověkého života ještě dál. Třeba systémem přibírání a hubnutí inspirovaném GTA: San Andreas. Warhorse ale nakonec od mechanismu upustilo z prostého důvodu: byl příliš podivný, pracný a ve výsledku vlastně nezábavný.
Výkonný producent Martin Klíma to řekl v rozhovoru pro PC Gamer. Jindřich měl přibírat nebo hubnout podle toho, kolik a jakého jídla zkonzumuje. Změny váhy pak přímo určovaly, jaké oblečení a zbroj by kovářský synek mohl nosit.
V raných verzích vývoje totiž neplatilo, že si postava jednoduše oblékne cokoliv, co najde. Některé kusy oblečení byly větší, jiné menší, a pokud jste narazili na kabát nebo brnění, které vám nesedělo, řešení bylo jediné: upravit Jindřichovu postavu.
Podle Klímy ale šlo o mechanismus, který byl sice technicky zajímavý, ale v praxi přinášel víc problémů než zábavy. Oblečení by se neustále přestávalo hodit, inventář by se ještě víc komplikoval a celý systém by vyžadoval další vrstvu balancování a testování. „Bylo to prostě příliš bizarní, příliš pracné a vlastně to nebylo moc zábavné,“ uzavírá Klíma. „Řekli jsme si, že systém oblečení je už tak dost komplexní a další vrstvu nepotřebuje.“
A možná je to tak dobře, těžko si představit, že by ve středověku někdo cíleně přibíral jen kvůli tomu, aby na něm nevlál kabátec jako stanová plachta... k úlevě hráčů, kteří už tak mají co dělat, aby udrželi svou postavu naživu, oblečenou a aspoň v trochu důstojném hygienickém stavu.