The Sinking City 2 se kvůli válce na Ukrajině odkládá
zdroj: Frogwares

21. 10. 2025 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Pokračování lovecraftovské adventury The Sinking City 2 se nakonec letos nedočkáme. Ukrajinské studio Frogwares původně cílilo na překvapivé vydání v prosinci, nejpozději na začátku ledna. Nakonec ale potřebují ještě několik měsíců vývoje navíc nejen kvůli pokračující válce v Evropě.

„Vyvíjet hru během války je něco, na co se nedá připravit, musíte se neustále přizpůsobovat. V určité fázi jsme byli bez elektřiny celé dny, protože drony a rakety ničily naši energetickou síť. Když tato taktika přestala fungovat, začaly masové útoky dronů noc co noc, od půlnoci do svítání. Pracujete celý den, v noci posloucháte výbuchy a druhý den musíte znovu fungovat… To všechno nás pravidelně brzdilo, až jsme si řekli, že nemá smysl spěchat jen proto, abychom splnili termín, který už za to nestojí. Jak se Moskva rozhodne terorizovat civilisty tentokrát, až přijde zima, nikdo neví. Proto se chceme znovu připravit a pracovat vlastním tempem,“ uvedl Sergiy Oganesyan, šéf vydavatelské divize Frogwares.

The Sinking City 2 zdroj: Frogwares
The Sinking City 2 zdroj: Frogwares

Výzvou je pro studio také přechod od adventury k survival hororu. „Dělat survival horor poprvé je pro nás úplně nový druh zkušenosti. Dvacet let jsme tvořili detektivní adventury, ale tento žánr vyžaduje zcela jiné myšlení – důraz na napětí, tempo, soubojový systém. Jsme fanoušky hororu už dlouho, ale teprve když ho sami začnete tvořit, zjistíte, kolik se toho musíte naučit. Je to vzrušující, ale vývoj to přirozeně zpomaluje,“ vysvětluje šéfdesignér Alexander Gresko.

Konkrétní datum vydání pro rok 2026 zatím stanovené není, protože tým chce zůstat flexibilní. „Zatím nemáme přesný den, ale považovali jsme za správné alespoň potvrdit posun. Naším cílem je první polovina roku 2026, mluvíme tedy o měsících, ne o letech,“ doplnil Oganesyan.

Frogwares zároveň uvedlo, že v nadcházejících měsících začne odhalovat více z finální fáze vývoje. Spolu s dnešní zprávou vydalo i třináct nových screenshotů zachycujících prostředí, nepřátele a typickou lovecraftovskou atmosféru hry. The Sinking City 2 má v plánu vyjít na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

