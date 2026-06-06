zdroj: Frogwares

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The Sinking City 2 má datum vydání. Lovec okultismu zamíří do zatopeného Arkhamu v srpnu

6. 6. 2026 22:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

The Sinking City 2
The Sinking City 2
The Sinking City 2
Galerie

Studio Frogwares během Future Games Show konečně odhalilo datum vydání svého hororu The Sinking City 2. Pokračování lovecraftovské série dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S už 18. srpna 2026. Oznámení doprovodil nový trailer s názvem Vítejte v Arkhamu.

The Sinking City 2
Dojmy z hraní
The Sinking City 2 se od jedničky i celé tvorby Frogwares odklání k survival hororu

Novinka nás totiž tentokrát zavede do zatopeného města Arkham, jednoho z nejznámějších míst spojených s dílem spisovatele H. P. Lovecrafta. Město zaplavené vodou i nadpřirozenými hrůzami bude kulisou příběhu nového protagonisty Calvina Raffertyho, dobrodruha a badatele zabývajícího se okultismem. Cesta za odhalením vlastního osudu ho zavede do míst, kde se realita střetává s nepopsatelnými hrůzami z nejdivočejších nočních můr.

Frogwares k upoutávce přibalilo dáreček v podobě hratelné ukázky na Steamu. Demo nabízí přibližně hodinu z úvodu hry, kde se seznámíte s hlavním hrdinou i herními mechanismy. Zájemci si tak mohou udělat poměrně přesnou představu o tom, jakým směrem se série po svém návratu vydává, protože jak už Patrik avizoval ve svých dojmech, od jedničky se dost podstatně liší. Čeká vás větší příklon k hororu i důraz na boj o přežití spíš než na detektivní prvky, i když ani o ně úplně nepřijdete.

The Sinking City 2 zdroj: Frogwares

Vývoj The Sinking City 2 začal už v lednu 2023 a pro ukrajinské studio nešlo o jednoduché období. Většina z více než devadesátičlenného týmu totiž stále žije na Ukrajině, kde vývoj komplikuje pokračující ruská invaze, která do něj vnáší neustálou nejistotu a opakované změny plánů i harmonogramu.

Právě proto je oznámení konkrétního data vydání pro studio významným milníkem. Frogwares uvádí, že po letech komplikací konečně vidí pomyslnou cílovou rovinku a mohou se soustředit na dokončení projektu a přípravu jeho vydání. The Sinking City 2 přitom studio vydá svépomocí bez vydavatele, zato s oficiální českou lokalizací ve formě titulků. V češtině tak můžete rovnou hrát i čerstvé demo.

Smarty.cz
Tagy:
horor survival cthulhu Lovecraft
Zdroje:
Frogwares
Hry:
The Sinking City 2
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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