zdroj: Frogwares

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The Sinking City 2 láká na šílenství i předobjednávky. Má váš počítač dost kosmické mízy?

10. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Frogwares konečně míří do závěru své trochu trnité kapitoly. Lovecraftovská detektivka The Sinking City 2 dorazí už příští měsíc, aby se badatel Calvin Rafferty mohl plně ponořit do šíleností města Arkham, v němž se jeho příčetnost zase jednou pořádně zapotí.

The Sinking City 2
The Sinking City 2
The Sinking City 2
Galerie

Studio to potvrzuje novou ukázkou, kde najdete slušnou řadu nových záběrů a znepokojivých výjevů, slibujících správně makabrózní cestu, kde nebude nouze o chapadlovité výjevy a ztrátu schopnosti rozumně přemýšlet. Zároveň v těch výjevech najdete i několik úryvků z dojmů předních herních magazínů, které tam nejsou jen tak. Mají za úkol vás přesvědčit k předobjednávce.

Video kromě lákadla zároveň oznamuje start možnosti si novinku předobjednat na všech platformách. K dispozici jsou konkrétně tři různé edice. Předobjednávka základní za 49,99 eur vám zajistí kromě základní hry i balíček Chthonic Arsenal s trojicí skinů na zbraně. Ten získáte i v dražší deluxe variantě, která je o 5 euro dražší, za což může ještě The Arkham Field Kit s dvojicí outfitů a dodatečnými surovinami.

S ohledem na obsah je ale nakonec nejzajímavější i nejdražší prémiová edice, v níž za 59,99 eur dostanete nejen přístup do hry o celý jeden den dříve, ale také The Holloway Manor, což je samostatný případ zhruba na dvě hodiny. Vypravíte se v něm do nové lokace, kde mimo jiné získáte ještě unikátní revolver.

zdroj: Frogwares

„Spuštění předobjednávek je pro nás neskutečným milníkem. Znamená to, že hra je v podstatě v cílové rovince, a to jsme si nebyli vždy jistí, že se někdy stane. The Sinking City 2 je naše nejvíce ambiciózní hra. Vznikala za okolností, s nimiž se většina studií nikdy nemusí potýkat. Tým tak na ní pracoval na dálku z různých míst na Ukrajině i mimo ni,“ píšou autoři.

The Sinking City 2
Dojmy z hraní
The Sinking City 2 se od jedničky i celé tvorby Frogwares odklání k survival hororu

Přirozeně ještě předtím, než se rozhodnete, na jakou platformu si The Sinking City 2 zakoupit, je dobré zkontrolovat systémové požadavky, abyste věděli, jestli má cenu přemýšlet nad PC verzí. V minimálních nárocích si tak vystačíte s procesorem i7-8700K či Ryzenem 5 3600X, grafickou kartou GTX 1070 či RX 5700 a operační pamětí o velikosti 16 GB, čímž byste se měli dostat na 30 FPS při FullHD na nízké detaily.

Pro ideální běh v rozlišení 1440p v 60 FPS a s vybalancovaným nastavením potřebujete i5-14600K nebo Ryzen 5 7600X, RTX 4070 Ti či RX7900XT a 32 GB operační paměti. V každém z případů je zapotřebí mít alespoň 70 GB místa na disku a operační systém Windows 11.

Po všech kontrolách a předobjednávkách stačí pak už jen vyčkat na 18. srpna, kdy se lovecraftovská chapadla v Arkhamu vyplazí na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
horor survival cthulhu Lovecraft
Zdroje:
Frogwares
Hry:
The Sinking City 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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