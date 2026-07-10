The Sinking City 2 láká na šílenství i předobjednávky. Má váš počítač dost kosmické mízy?

Frogwares konečně míří do závěru své trochu trnité kapitoly. Lovecraftovská detektivka The Sinking City 2 dorazí už příští měsíc, aby se badatel Calvin Rafferty mohl plně ponořit do šíleností města Arkham, v němž se jeho příčetnost zase jednou pořádně zapotí.
Studio to potvrzuje novou ukázkou, kde najdete slušnou řadu nových záběrů a znepokojivých výjevů, slibujících správně makabrózní cestu, kde nebude nouze o chapadlovité výjevy a ztrátu schopnosti rozumně přemýšlet. Zároveň v těch výjevech najdete i několik úryvků z dojmů předních herních magazínů, které tam nejsou jen tak. Mají za úkol vás přesvědčit k předobjednávce.
Video kromě lákadla zároveň oznamuje start možnosti si novinku předobjednat na všech platformách. K dispozici jsou konkrétně tři různé edice. Předobjednávka základní za 49,99 eur vám zajistí kromě základní hry i balíček Chthonic Arsenal s trojicí skinů na zbraně. Ten získáte i v dražší deluxe variantě, která je o 5 euro dražší, za což může ještě The Arkham Field Kit s dvojicí outfitů a dodatečnými surovinami.
S ohledem na obsah je ale nakonec nejzajímavější i nejdražší prémiová edice, v níž za 59,99 eur dostanete nejen přístup do hry o celý jeden den dříve, ale také The Holloway Manor, což je samostatný případ zhruba na dvě hodiny. Vypravíte se v něm do nové lokace, kde mimo jiné získáte ještě unikátní revolver.
„Spuštění předobjednávek je pro nás neskutečným milníkem. Znamená to, že hra je v podstatě v cílové rovince, a to jsme si nebyli vždy jistí, že se někdy stane. The Sinking City 2 je naše nejvíce ambiciózní hra. Vznikala za okolností, s nimiž se většina studií nikdy nemusí potýkat. Tým tak na ní pracoval na dálku z různých míst na Ukrajině i mimo ni,“ píšou autoři.
Přirozeně ještě předtím, než se rozhodnete, na jakou platformu si The Sinking City 2 zakoupit, je dobré zkontrolovat systémové požadavky, abyste věděli, jestli má cenu přemýšlet nad PC verzí. V minimálních nárocích si tak vystačíte s procesorem i7-8700K či Ryzenem 5 3600X, grafickou kartou GTX 1070 či RX 5700 a operační pamětí o velikosti 16 GB, čímž byste se měli dostat na 30 FPS při FullHD na nízké detaily.
Pro ideální běh v rozlišení 1440p v 60 FPS a s vybalancovaným nastavením potřebujete i5-14600K nebo Ryzen 5 7600X, RTX 4070 Ti či RX7900XT a 32 GB operační paměti. V každém z případů je zapotřebí mít alespoň 70 GB místa na disku a operační systém Windows 11.
Po všech kontrolách a předobjednávkách stačí pak už jen vyčkat na 18. srpna, kdy se lovecraftovská chapadla v Arkhamu vyplazí na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.