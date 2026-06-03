The Lost Wild je survival horor s dinosaury od tvůrce Alien: Isolation

„Jo, to je ten hororový survival s dinosaury, Jurassic Park: Survival!“ říkal jsem si v prvních vteřinách ukázky s praještěry u včerejšího State of Play a chvíli měl radost, že se konečně dozvíme, kdy chystaná hra vyjde. Pletl jsem se, místo toho Great Ape Games ukazovali... jiný survival horor s dinosaury, The Lost Wild.
Budiž, hororů s dinosaury není nikdy dost! The Lost Wild se odebírá směrem soužití, respektive přežití. Hlavní myšlenkou hry je, že proti obřím plazům prakticky nebojujete. Režisér hry Gary Napper popisuje projekt jako survival horor postavený na pozorování, instinktu a zdrženlivosti. Budeme tak sledovat chování dinosaurů, všímat si jejich reakcí a rozhodovat se, kdy se schovat, kdy zůstat nehybně stát a kdy raději vůbec neriskovat. Jistě vzpomenete na slavnou scénu z Jurského parku o tom, že Tyranosaurus Rex nevidí věci, které se nehýbají...
Vývojáři se záměrně vyhýbají tradičnímu pojetí dinosaurů coby monster. Místo toho mají fungovat jako skutečná zvířata s vlastními instinkty, teritorii a chováním. Hráčská postava není vrcholovým predátorem ani hrdinou, ale vetřelcem, který se ocitl na špatném místě v potravním řetězci.
Z toho vychází i samotná hratelnost. Ve hře nebudou žádné výrazné slabiny nepřátel ani předvídatelné bojové vzorce. Přežití závisí na skrývání, odvádění pozornosti a využívání prostředí. Setkání s dinosaury mají připomínat hru na kočku a myš, kdy nikdy nevíte, jestli vás predátor zahlédl, nebo o vás ztratil zájem.
Důležitou roli hraje také prostředí. Praostrov je plný zarostlých ruin, opuštěných budov a stísněných lokací s omezenou viditelností. Tvůrci chtějí vyvolat pocit ztracení nejen fyzicky, ale i psychologicky. Příběh se bude odhalovat nepřímo skrze průzkum světa. Hlavní hrdinka Saskia nachází stopy po bývalých obyvatelích ostrova – klasickou sbírku zápisníků, předmětů a opuštěných míst, ze kterých si budete skládat puzzle o osudu obyvatel, posádky a o tom, JAK SE TU KSAKRU VZALI DINOSAUŘI?!
Na design hry má velký vliv také Napperova minulost. Předtím totiž pracoval na Alien: Isolation a otevřeně přiznává, že právě odtud si přinesl filozofii práce s napětím. Strach podle něj nevzniká jen z toho, co monstrum dělá, ale hlavně z toho, co by udělat mohlo. The Lost Wild tak sází spíš na bezmoc, nejistotu a respekt k predátorům než na akční power fantasy. Vývojáři chtějí, abyste si nekladli otázku, jak překážku zabiju, ale spíš: „Co bych dělal, kdybych tam opravdu byl/a.“
The Lost Wild vyjde někdy příští rok na PC a PlayStation 5.