The Legend of Zelda: Ocarina of Time se vrací. Nintendo oznámilo remake pro Switch 2
zdroj: Nintendo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time se vrací. Nintendo oznámilo remake pro Switch 2

3DS Nintendo 64 Switch 2

9. 6. 2026 17:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Po letech spekulací a nepřeberném množství fanouškovských teorií a proseb je to konečně oficiální. Nintendo během dnešního Directu potvrdilo, že na Nintendo Switch 2 skutečně míří remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jedné z nejmilovanějších klasik od Nintenda všech dob. Nová verze dorazí ještě letos a připomene odkaz titulu, který v roce 1998 definoval podobu moderních 3D akčních adventur.

Oznámení doprovodil pouze krátký teaser, který toho o hře samotné příliš neprozradil. V ukázce zazní vyprávění o dětech z lesa Kokiri, na které dohlíží víly (kromě jednoho...), následuje záběr na spícího Linka a symbol Triforce zářící na jeho ruce. Pak už dostáváme akorát nové logo hry a potvrzení vydání v průběhu letošního roku.

zdroj: Nintendo

Přestože upoutávka šetří konkrétními detaily, všimnout si můžeme změny ve stylizaci – výtvarné pojetí se vzdaluje tlumenější, malované estetice Breath of the Wild a Tears of the Kingdom a míří spíše k realističtějšímu pojetí světa, které nepřipomíná ani roztomilejší soudobé pišišvory z Link's Awakening a Echoes of Wisdom.

The Legend of Zelda
Aktuality
Podívejte se na první fotky z natáčení The Legend of Zelda

Ocarina of Time patří mezi nejdůležitější hry v historii Nintenda. Když vyšla na konzoli Nintendo 64, přenesla už tehdy ikonickou sérii Zelda do 3D a představila řadu mechanismů, které se později staly standardem celého žánru akčních adventur. Zaměřování nepřátel na ose Z nebo kontextové ovládání dnes působí samozřejmě, ale tehdy šlo o průkopnické prvky.

Nepůjde přitom o první návrat slavné klasiky, Ocarina se v minulosti dočkala hned několika reedicí a v roce 2011 také kompletního remaku pro Nintendo 3DS, který se vytasil s přepracovanou grafikou a stereoskopickým 3D. Verze pro Switch 2 tak představuje už druhé kompletní přepracování.

Nintendo nicméně zatím neprozradilo, jak rozsáhlé změny remake nabídne ani zda se dočkáme například nového obsahu. Pokud stihne vyjít letos, remake oslaví 40. výročí celé série The Legend of Zelda. Ta by příští rok navíc měla své působení rozšířit i na filmová plátna s premiérou hraného snímku v režii Wese Balla.

Smarty.cz
Tagy:
remake Legend of Zelda The Legend of Zelda (série) akční adventura
Zdroje:
Nintendo
Hry:
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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