The Legend of Zelda: Ocarina of Time se vrací. Nintendo oznámilo remake pro Switch 2

Po letech spekulací a nepřeberném množství fanouškovských teorií a proseb je to konečně oficiální. Nintendo během dnešního Directu potvrdilo, že na Nintendo Switch 2 skutečně míří remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jedné z nejmilovanějších klasik od Nintenda všech dob. Nová verze dorazí ještě letos a připomene odkaz titulu, který v roce 1998 definoval podobu moderních 3D akčních adventur.
Oznámení doprovodil pouze krátký teaser, který toho o hře samotné příliš neprozradil. V ukázce zazní vyprávění o dětech z lesa Kokiri, na které dohlíží víly (kromě jednoho...), následuje záběr na spícího Linka a symbol Triforce zářící na jeho ruce. Pak už dostáváme akorát nové logo hry a potvrzení vydání v průběhu letošního roku.
Přestože upoutávka šetří konkrétními detaily, všimnout si můžeme změny ve stylizaci – výtvarné pojetí se vzdaluje tlumenější, malované estetice Breath of the Wild a Tears of the Kingdom a míří spíše k realističtějšímu pojetí světa, které nepřipomíná ani roztomilejší soudobé pišišvory z Link's Awakening a Echoes of Wisdom.
Ocarina of Time patří mezi nejdůležitější hry v historii Nintenda. Když vyšla na konzoli Nintendo 64, přenesla už tehdy ikonickou sérii Zelda do 3D a představila řadu mechanismů, které se později staly standardem celého žánru akčních adventur. Zaměřování nepřátel na ose Z nebo kontextové ovládání dnes působí samozřejmě, ale tehdy šlo o průkopnické prvky.
Nepůjde přitom o první návrat slavné klasiky, Ocarina se v minulosti dočkala hned několika reedicí a v roce 2011 také kompletního remaku pro Nintendo 3DS, který se vytasil s přepracovanou grafikou a stereoskopickým 3D. Verze pro Switch 2 tak představuje už druhé kompletní přepracování.
Nintendo nicméně zatím neprozradilo, jak rozsáhlé změny remake nabídne ani zda se dočkáme například nového obsahu. Pokud stihne vyjít letos, remake oslaví 40. výročí celé série The Legend of Zelda. Ta by příští rok navíc měla své působení rozšířit i na filmová plátna s premiérou hraného snímku v režii Wese Balla.