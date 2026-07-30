The Final Stand dělá z Company of Heroes 3 roguelite strategii

Druhoválečná strategie Company of Heroes 3 zkouší něco trochu nového. Právě teď totiž vychází samostatný roguelike spin-off s názvem Final Stand. Novinka opouští tradiční kampaň a místo ní staví na vlnách nepřátel, náhodných vylepšeních a postupném rozvoji jednotlivých frakcí.
Ve Final Stand si hráči vyberou jednu ze čtyř hratelných frakcí – Brity, Američany, Wehrmacht nebo Afrikakorps – a pokusí se ubránit své velitelství během dvanácti stále obtížnějších vln protivníků. Po každé z nich získají možnost vybrat si nové jednotky, pasivní bonusy nebo aktivní schopnosti, takže každé hraní nabídne odlišnou kombinaci armády i herního stylu.
Důležitou součástí hratelnosti jsou nejrůznější dynamické události. Během misí mohou bojiště zasáhnout například letecké útoky, fosforové bombardování nebo sebevražedná vozidla Goliath. Vývojáři zdůrazňují, že nejde o systém, který by cíleně reagoval na taktiku hráče, jeho úkolem je spíše přinášet nepředvídatelné situace a nutit improvizovat. Jak je v žánru roguelite zvykem, součástí hry je také trvalý systém postupu. Za úspěšné mise hráči získávají body, které mohou investovat do rozsáhlých stromů dovedností jednotlivých frakcí. Vylepšení zvyšují například odolnost jednotek, urychlují jejich výcvik nebo odemykají nové schopnosti obranných staveb.
Autoři zároveň počítají s dlouhodobou podporou režimu. Podle šéfa vývoje Erica Wrobela je Final Stand navržen tak, aby bylo možné postupně přidávat nové bossy, jednotky, technologie i další herní prvky bez zásadních změn základních systémů.
První dojmy na Steamu jsou ale spíše hořkosladké. Z 295 lidí dalo palec nahoru jen 42 %. Hodně je kritizován například vliv náhody, kdy vám hra může nalosovat do střetnutí úplně nepoužitelné jednotky. Hráči kritizují taky absenci matchmakingu a poměrně vysokou cenovku, která příliš neodráží množství zábavy, kterou dostanete. Zřejmě v Relicu budou muset na Final Stand odvést ještě kus práce, každopádně spin-off je teď v 10% slevě.