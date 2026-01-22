The Last Chieftans rozšíří Age of Empires II o trojici neokoukaných jihoamerických národů a příběhových kampaní

Nesmrtelná strategie Age of Empires II: Definitive Edition se v únoru rozroste o další národy a kampaně. Rozšíření The Last Chieftans nás opět zavede do Jižní Ameriky odolávat kolonizačním snahám Evropanů, podobně jako to jistě znáte z vůbec prvního datadistku The Conquerors. Čekají na nás tři nové národy a příběhové kampaně.
Vysokým horám a hustým džunglím v The Last Chieftans vládnou Mapučové, Muiskové a Tupíové, tedy rozmanité, domorodé a méně známené kmeny než jsou profláknutí Aztékové, Inkové a Mayové. Ty bude provázet trojice nových kampaní, ve kterých zavítáme například do mýtického Eldoráda, budete bránit vlast před nájezdem Portugalců a taky snažit se pomstít plenitelským Španělům. Přepracování se dočká také kampaň Pachacuti za Inky, aby obsahovala jednotky přidané rozšířením.
Mapučové dominují převážně lehkou jízdou. Kona, elitní bojovník na koni, způsobuje extra poškození zraněným nepřátelům, zatímco jezdci s bolasem zpomalují pohyb nepřítele. Muiskové z kolumbijských And mají k dispozici válečníká gueča s oštěpem, jehož smrt vyléčí blízké jednotky, a chrámovou gardu, jíž se zvyšuje rychlost útoku s dobou trvání souboje. Nakonec Tupíové, vládci brazilské džungle, využívají lučištníky, kteří se vytvářejí po dvojicích a těžkou infanterii ibirapema, která v řadách nepřátel způsobí citelné ztráty plošným poškozením.
Jihoamerické národy – tedy Inkové, Mapučové, Muiskové a Tupíové – se také dočkají nové obléhací lodi a průzkumné orlí válečníky nahradí rychlá pěchota champi, která dokáže stavět rozhledny a exceluje v odhalování mapy a boji proti střelcům.
Všechny tři unikátní civilizace jsou navrženy i pro profi multiplayer. Rozšíření také do hry přidává nové hrdinské jednotky s posilující aurou, novou flóru, faunu a vizuální prvky, které odpovídají geografickému zasazení. The Last Chieftans vycházejí 17. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S a pořídíte jej za bez centu 20 eur. Na Steamu je už možná předobjednávka s 10% slevou.