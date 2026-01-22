The Last Chieftains rozšíří Age of Empires II o trojici neokoukaných jihoamerických národů
22. 1. 2026 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nesmrtelná strategie Age of Empires II: Definitive Edition se v únoru rozroste o další národy a kampaně. Rozšíření The Last Chieftains nás opět zavede do Jižní Ameriky odolávat kolonizačním snahám Evropanů, podobně jako to jistě znáte z vůbec prvního datadisku The Conquerors. Čekají na nás tři nové národy a příběhové kampaně.

Age of Empires II: Definitive Edition – Chronicles: Alexander the Great
Novinky
Podmaňte si svět za Alexandra Velikého v dalším starověkém rozšíření pro Age of Empires II

Vysokým horám a hustým džunglím v The Last Chieftains vládnou Mapučové, Muiskové a Tupíové, tedy rozmanité, domorodé a méně známené kmeny než jsou profláknutí Aztékové, Inkové a Mayové. Ty bude provázet trojice nových kampaní, ve kterých zavítáme například do mýtického Eldoráda, budete bránit vlast před nájezdem Portugalců a taky snažit se pomstít plenitelským Španělům. Přepracování se dočká také kampaň Pachacuti za Inky, aby obsahovala jednotky přidané rozšířením.

Mapučové dominují převážně lehkou jízdou. Kona, elitní bojovník na koni, způsobuje extra poškození zraněným nepřátelům, zatímco jezdci s bolasem zpomalují pohyb nepřítele. Muiskové z kolumbijských And mají k dispozici válečníka gueča s oštěpem, jehož smrt vyléčí blízké jednotky, a chrámovou gardu, jíž se zvyšuje rychlost útoku s dobou trvání souboje. Nakonec Tupíové, vládci brazilské džungle, využívají lučištníky, kteří se vytvářejí po dvojicích a těžkou infanterii ibirapema, která v řadách nepřátel způsobí citelné ztráty plošným poškozením.

Jihoamerické národy – tedy Inkové, Mapučové, Muiskové a Tupíové – se také dočkají nové obléhací lodi a průzkumné orlí válečníky nahradí rychlá pěchota champi, která dokáže stavět rozhledny a exceluje v odhalování mapy a boji proti střelcům.

Všechny tři unikátní civilizace jsou navrženy i pro profi multiplayer. Rozšíření také do hry přidává nové hrdinské jednotky s posilující aurou, novou flóru, faunu a vizuální prvky, které odpovídají geografickému zasazení. The Last Chieftains vycházejí 17. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S a pořídíte jej za bez centu 20 eur. Na Steamu je už možná předobjednávka s 10% slevou.

Smarty.cz
Tagy:
středověk strategie akční historická dlc HD remake izometrické realtime
Zdroje:
Forgotten Empires
Hry:
Age of Empires II: Definitive Edition Age of Empires II: Definitive Edition – The Last Chieftains
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
