The Game Awards 2025 v řeči čísel. Dvanáctý rok po sobě padaly rekordy

Předávání videoherních ocenění The Game Awards už dvanáctým rokem po sobě sledovalo více lidí než v předchozím roce. Na streamovacích kanálech si minulý týden show Geoffa Keigleyho naladilo zhruba 171 milionů lidí, což je 11% nárůst diváků oproti roku 2024, kdy vyhlašování nejlepších her sledovalo 154 milionů. Pro představu: první ročník v roce 2014 sledovalo 1,9 milionů lidí.
Tisková zpráva zmiňuje podíl různých platforem na sledovanosti – konkrétně se ceremoniál v losangelském Peacock Theater přenášel na YouTube, Twitchi, Steamu, TikToku, X, Kicku, Facebooku a Instagramu, stejně jako napříč Čínou a Indií. Na západních platformách se pak v jeden moment najednou dívalo nejvíce 4,4 milionů lidí, což je o 9 % více než loni.
Rekordní byl i počet tvůrců, které The Game Awards přenášeli. Na YouTube svému publiku hry zprostředkovalo přes 8600 kanálů, mezi nimi jsme byli, jakožto členové poroty, také my. Obrovských čísel dosahovali také tvůrci na Twitchi – přes 16 500 kanálů streamovalo předávání cen, což je o polovinu více než předchozí rok.
Zájem podtrhává i divácké hlasování v jednotlivých kategoriích, včetně ceny publika. Přes 123 milionů lidí dalo hlas svému favoritovi, což je opět zhruba 10% nárůst v porovnání s předchozím rokem.
The Game Awards 2025 jednoznačně ovládlo Clair Obscur: Expedition 33, které z 12 nominací proměnilo 9 včetně Hry roku, nejlepšího RPG, nejlepšího soundtracku, nejlepší režie, nejlepšího příběhu, nejlepšího stylu, nejlepšího hereckého výkonu, nejlepší nezávislé hry a taky nejlepšího indie debutu.
Více než tříhodinový přenos ozvláštnila kapela Evanescence, která zahrála skladbu Afterlife z druhé řady animované série Devil May Cry. Představila se celá řada celebrit včetně Lennyho Kravitze, Jasona Momoy, Andrewa Kojiho, Oliviera Richterse, J.J. Abramsa, Felicie Day, Milly Jovovich, Rahula Kohliho, Neila Newbona a Maggie Robertson.
Samozřejmě nechyběla celá řada trailerů a oznámení – jmenovat můžeme například Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Tomb Raider: Catalyst, Out of Words, Resident Evil Requiem, Ace Combat 8: Wings of Theve, Forest 3, Star Wars: Galactic Racer, Warlock, Total War: Warhammer 40,000, Control: Resonant a Gang of Dragon.