The Game Awards 2025 v řeči čísel. Dvanáctý rok po sobě padaly rekordy
zdroj: The Game Awards

The Game Awards 2025 v řeči čísel. Dvanáctý rok po sobě padaly rekordy

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

18. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Předávání videoherních ocenění The Game Awards už dvanáctým rokem po sobě sledovalo více lidí než v předchozím roce. Na streamovacích kanálech si minulý týden show Geoffa Keigleyho naladilo zhruba 171 milionů lidí, což je 11% nárůst diváků oproti roku 2024, kdy vyhlašování nejlepších her sledovalo 154 milionů. Pro představu: první ročník v roce 2014 sledovalo 1,9 milionů lidí.

The Game Awards
Z redakce
To nejlepší a nejhorší z The Game Awards 2025: Silné hry a slabá tečka

Tisková zpráva zmiňuje podíl různých platforem na sledovanosti – konkrétně se ceremoniál v losangelském Peacock Theater přenášel na YouTube, Twitchi, Steamu, TikToku, X, Kicku, Facebooku a Instagramu, stejně jako napříč Čínou a Indií. Na západních platformách se pak v jeden moment najednou dívalo nejvíce 4,4 milionů lidí, což je o 9 % více než loni.

Rekordní byl i počet tvůrců, které The Game Awards přenášeli. Na YouTube svému publiku hry zprostředkovalo přes 8600 kanálů, mezi nimi jsme byli, jakožto členové poroty, také my. Obrovských čísel dosahovali také tvůrci na Twitchi – přes 16 500 kanálů streamovalo předávání cen, což je o polovinu více než předchozí rok.

Zájem podtrhává i divácké hlasování v jednotlivých kategoriích, včetně ceny publika. Přes 123 milionů lidí dalo hlas svému favoritovi, což je opět zhruba 10% nárůst v porovnání s předchozím rokem.

zdroj: Vlastní

The Game Awards 2025 jednoznačně ovládlo Clair Obscur: Expedition 33, které z 12 nominací proměnilo 9 včetně Hry roku, nejlepšího RPG, nejlepšího soundtracku, nejlepší režie, nejlepšího příběhu, nejlepšího stylu, nejlepšího hereckého výkonu, nejlepší nezávislé hry a taky nejlepšího indie debutu.

Více než tříhodinový přenos ozvláštnila kapela Evanescence, která zahrála skladbu Afterlife z druhé řady animované série Devil May Cry. Představila se celá řada celebrit včetně Lennyho Kravitze, Jasona Momoy, Andrewa Kojiho, Oliviera Richterse, J.J. Abramsa, Felicie Day, Milly Jovovich, Rahula Kohliho, Neila Newbona a Maggie Robertson.

Samozřejmě nechyběla celá řada trailerů a oznámení – jmenovat můžeme například Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Tomb Raider: Catalyst, Out of Words, Resident Evil Requiem, Ace Combat 8: Wings of Theve, Forest 3, Star Wars: Galactic Racer, Warlock, Total War: Warhammer 40,000, Control: Resonant a Gang of Dragon.

 

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko stíhačky strategie apokalypsa zombie horor akční fantasy dobrodružný RPG Lara Croft survival adventura tahová realtime Warhammer 40,000 resident evil letecká hra akční RPG městská akce akční adventura casey hudson kooperační
Zdroje:
The Game Awards
Hry:
Control: Resonant Resident Evil Requiem Star Wars: Fate of the Old Republic Divinity Gang of Dragon Tomb Raider: Catalyst Total War: Warhammer 40,000 Ace Combat 8: Wings of Theve Star Wars: Galactic Racer Warlock Forest 3 Out of Words
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření

Nejnovější články