The Elder Scrolls VI utrpí změnami v Xboxu. Tým se bojí odkladu i crunche
zdroj: Bethesda

The Elder Scrolls VI utrpí změnami v Xboxu. Tým se bojí odkladu i crunche

PC PlayStation 3 Xbox 360

13. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fallout 3
Fallout 3
Fallout 3
Galerie

Jelikož Bethesda už pár let patří pod Microsoft, aktuální změny v herní divizi se samozřejmě dotkly i jí. Kolik zaměstnanců z jejích útrob odejde (či už odešlo), se oficiálně zatím neví, přesto se tým evidentně bojí, že změny negativně ovlivní vývoj The Elder Scrolls VI.

Pokračování milované série se poprvé představilo už před osmi lety, přičemž Jason Schreier se v návaznosti na aktuální restrukturalizaci nechal slyšet, že hra vyjde nejdříve v roce 2028. Nakonec by ale čekání mohlo být ještě delší, jak napovídá rozpoložení přímo v útrobách firmy.

Několik bývalých i aktuálních zaměstnanců se webu IGN anonymně přiznalo, že o pozici přišlo přes 50 lidí, včetně několika vysoko postavených, kteří pracovali právě na The Elder Scrolls VI. Krok podle všeho dost poznamenal morálku v týmu, zvýšil riziko budoucí nutnosti narázových přesčasů a vytvořil dodatečné strasti ohledně případného odkladu.

zdroj: Archiv

„Jejich odchod bude mít značný a řetězový dopad na vývoj hry i na morálku ve studiu. Jedná se o směsici všech oborů: programátorů, grafiků i designérů. Jedna z těchto osob pracovala ve společnosti už od dob Morrowindu,“ sdíleli zdroje.

Odbory se pak v návaznosti na změny rozhodly k neotřelému kroku, kdy v jednotlivých pobočkách vytvořily pietní místa, která vzdávala hold propuštěným zaměstnancům v kancelářích v Dallasu, Texasu i Marylandu. Minimálně v jednom z případů se nicméně rozhodlo udeřit HR oddělení, které přikázalo pomník odklidit.

Odbory se také proti tomuto propouštění rozhodly aktivně bojovat a firmě ukázat, že se změnami nejsou spokojení ani fanoušci. Mezitím vývojáři očekávají, že firma bude chtít propuštěné pozice nahradit využitím outsourcingu či přesuny z jiných týmů. Podle jednoho ze zdrojů chce firma některá místa zaplnit lidmi ze ZeniMax Online Studios, jichž se ovšem vyhazovy dotkly ve velkém. V každém případě to znamená zaučování nových lidí a tedy zbytečnou ztrátu času.

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The Elder Scrolls VI ale samozřejmě není jedinou hrou, kterou Bethesda aktuálně vyvíjí. Už dlouho se například spekuluje o předělávce Falloutu 3, která je spíše veřejným tajemstvím. Vzhledem ke změnám se ale objevují i obavy z toho, že firma projekt zařízne, ale minimálně novinář Jeff Gerstmann potvrzuje, že se do něj dalo dost práce.

V kuloárech podle něho živě létají záběry z hraní, které jsou důkazem o existenci projektu. Sám si samozřejmě není jistý, že je stále v aktivním vývoji, ale všechny indicie tomu nasvědčují. Tou největší je důraz Bethesdy na dvě velké značky, kam kromě The Elder Scrolls patří právě postapokalyptická pustina. Je proto nepravděpodobné, že by došlo k ukončení takto rozpracovaného projektu. Ačkoliv by The Initiative se svým Perfect Dark mohlo nesouhlasit.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi fantasy RPG postapokalyptická
Zdroje:
Bloomberg, IGN, Bethesda
Hry:
Fallout 3 The Elder Scrolls VI
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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