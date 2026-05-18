The Duskbloods by mělo stíhat letošní rok. Exkluzivita od FromSoftware přesto zůstává tajemná
18. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Duskbloods od FromSoftware je přesně ten titul, který by řadu lidí přesvědčil ke koupi Switche 2. Kombinace upírů, gotiky, steampunku a příchutě Bloodborne zní jako ideální lákadlo a skvělý „system-seller“. Přesto studio kolem něj nebezpečně mlčí a od představení loni v dubnu o něm prakticky nebylo slyšet. Vyjít by ale měl ještě letos.

Minimálně to slibuje japonský konglomerát Kadokawa, pod nějž studio spadá, svým investorům. Ve finanční zprávě za uplynulý fiskální rok u hry nadále uvádí rok vydání 2026. Konkrétnější měsíc sice chybí, přesto to vypadá, že je projekt nadále ve vývoji a minimálně prozatím nebyl uložený k ledu.

Každopádně nová značka zjevně nebude pro každého. Ačkoliv popisovaná kombinace zní lákavě, zároveň se o hře ví, že bude v podstatě PvPvE multiplayerem, kde se osm lidí utká o nadvládu. Skutečnost, že se v premiérové ukázce kromě zmíněných prvků objevili také jetpacky či dinosauři, vytváří obavy kolem příliš divokého mixu.

Na druhou stranou, FromSoftware jsou ostříleným týmem, který by podobný rozmach mohl zvládnout. Ostatně i Elden Ring: Nightreign jasně ukázal, že se neztratí ani v multiplayerových vodách naroubovaných na látku, jež po skupinových sezení vysloveně nevolá.

Kromě The Duskbloods studio ve stejnou dobu oznámilo, že na Nintendo Switch 2 vyjde rovněž původní Elden Ring v edici Tarnished. Na konzoli se měl objevit už v roce 2025, na což navázaly zprávy o problematické optimalizaci, kvůli němuž došlo k odkladu na letošní rok. Ani na tom se podle finanční zprávy zatím nic nezměnilo.

Za rohem je každopádně Summer Game Fest, takže možná je oznámení konkrétních dat za rohem. Hlavní ceremoniál se uskuteční 5. června ve 22:00 našeho času. A jelikož je Geoff Keighley velkým milovníkem FromSoftware, šlo by o ideální příležitost spojit příjemné s užitečným.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
