The Division bylo původně tradičním MMO. První verze neměla ani pořádnou akci
zdroj: tisková zpráva

PlayStation 4 PC Xbox One Stadia

17. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Galerie

The Division pohledem dnešního hráče patří mezi looter shooter akce, které se příjemně hrají, hezky vypadají a docela překvapivě nadále poměrně čile žijí. Někomu podobná herní smyčka vyhovuje, jiní ji zatracují. Nicméně to vypadá, že původně měla akce v zasněženém New Yorku vypadat výrazně odlišně.

Značka tento rok slaví 10. výročí, takže na svých oficiálních kanálech se sdílejí zajímavá videa a povídání tvůrců, kteří při hraní řeší jednotlivé aspekty. V jednom z videí se dva tvůrci věnovali mimo jiné i designu soubojů, který spoléhá na akční přestřelky v reálném čase. Nebylo tomu ale tak vždy.

The Division – prototyp zdroj: Ubisoft

Tvůrci během diskuze prozradili, že se do tohoto bodu dostávali poměrně dlouho. Původní koncept The Division měl totiž daleko blíže klasickým MMORPG, jako je třeba World of Warcraft. Dokonce během toho ukázali pár vteřin dosud neviděných záběrů z původní podoby, kde je jasně vidět pomalejší akce, kde jste schopnosti spouštěli skrze tradiční hotbar, přičemž přestřelky fungovaly na „tab-target“ systému.

„Hra stojí na smyčce pozorování, plánování a akce. To je v podstatě hlavní bojový cyklus a trvalo nám docela dlouho, než jsme ho dosáhli. protože když jsme začali pracovat na The Division, šlo ještě o MMO s hratelností ve stylu World of Warcraft. Složka založená na dovednostech chyběla, stejně jako tradiční prvky stříleček,“ zmíní jeden z vývojářů.

The Division – Concept Art
RPG
Záběry nabízí trochu více stylizovaný vizuál, ale také psího společníka, což je aspekt, který by hráči přivítali i v dnešní podobě. Každopádně hra rozhodně vypadá výrazně jinak a dnes trochu připomíná různé mobilní hry, častokrát poněkud nevalné kvality. Bylo by každopádně zajímavé, pokud by hra nakonec v této podobě vyšla.

Massive Entertainment šlo správnou cestou a pomohlo vzniknout další silné značce v hájemství Ubisoftu. Koncem března se rozmnožila o mobilní spin-off The Division Resurgence, zatímco druhý díl začátkem dubna dostal sezónu Rise Up a s ní nový způsob opakování misí za vyšší odměny, prototypy výbavy představující novou kvalitu, nové modifikátory, zbraně a samozřejmě kosmetické odměny.

Smarty.cz
Tagy:
akční RPG střílečka Ubisoft
Zdroje:
Ubisoft, Massive
Hry:
The Division The Division 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články