The Division 3 má obří ambice. Ubisoft Massive slibuje dopad jako u jedničky

zdroj: Ubisoft

10. 1. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jsou tomu už dva roky, co Ubisoft oficiálně oznámil vývoj taktické online akce The Division 3. Na pokračování znovu pracuje studio Ubisoft Massive, které má kromě prvních dvou dílů série na kontě nedávné akční adventury s otevřenými světy Star Wars: Outlaws a Avatar: Frontiers of Pandora. A i když firma třetí díl zatím veřejne neukázala, už teď si od něj slibuje velké věci.

Výkonný producent Julian Gerighty fanouškům během akce New Game+ Showcase slíbil, že třetí díl bude doslova „monstrum“. Kvůli tomu si od projektu slibuje, že herním světem zatřese podobně jako jednička, která byla v době vydání jednou z nejdiskutovanějších her na trhu.

The Division 3 je ve vývoji, to není žádné tajemství. Už dávno jsme to oznámili. Vypadá to, že to bude monstrum. Více k tomu říct nemohu, ale v Massive velmi tvrdě pracujeme na něčem, co podle mě bude mít stejně velký dopad jako The Division 1,“ přeje si Gerighty.

zdroj: Ubisoft

Původní The Division bylo ve své době obrovským úspěchem. Během prvního týdne utržilo stovky milionů dolarů, přilákalo miliony hráčů a pomohlo popularizovat dnes už tak oblíbenou kombinaci looter shooteru s online prvky. Hra sice čelila kritice za slabší variabilitu misí a doprovázela ji i lehká kontroverze ohledně grafického downgradu, nicméně v mnohem menší míře, než jaká potkala pozdější Watch Dogs. The Division 2 pak přispěchalo o tři roky později, ale i přes kvalitní zpracování už přece jen neohromilo tolik jako jednička.

Tom Clancy’s The Division
Aktuality
První The Division s novým updatem zvládne na PS5 60 FPS

Je ovšem jasné, že tlak na úspěch The Division 3 musí být ve studiu obrovský. Ubisoftu totiž nadále padá cena akcií, čemuž nepomohlo ani loňské založení nové dceřiné společnosti společně s Tencetem, která má na starosti největší značky firmy a již vede syn Yvese Guillemota. Celkový obraz navíc zatemnilo propuštění téměř 200 zaměstnanců i soudní spor s trojicí představitelů kvůli obviněním ze šikany, rasismu a sexuálnímu obtěžování.

Čekání na The Division 3 si můžete zkrátit opětovným výletem do dvojky, která nadále dostává nové aktualizace. V prosinci odstartovala třetí sezóna Mutiny s novými společníky a modifikátory. Na příští rok se chystá přídavek Survivors, který slibuje extrakční herní režim.

Nejnovější články