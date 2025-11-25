The Chinese Room přiznává, že názvem Bloodlines 2 nastavili nesplnitelná očekávání
zdroj: Foto: Paradox Interactive

The Chinese Room přiznává, že názvem Bloodlines 2 nastavili nesplnitelná očekávání

25. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vampire: The Masquerade – Bloodlines se na kultovní status svého předchůdce navázat nepodařilo. Možná to je ten problém, že se hra jmenuje Bloodlines 2 a lidé od ní logicky očekávají pokračování legendárního RPG z počátku milénia. Přiznává to i bývalý kreativní ředitel projektu a někdejší šéf studia The Chinese Room, Dan Pinchbeck, který v rozhovoru s tvůrkyní Cat Burton otevřeně přiznal něco, co asi tušil každý: Sám by nejraději vůbec hru neoznačoval jako Bloodlines 2.

The Chinese Room totiž vstoupili do projektu až ve chvíli, kdy Paradox přerušil spolupráci s Hardsuit Labs. Nový tým tak měl omezený čas, omezený rozpočet a prakticky žádnou možnost vytvořit pokračování, které by plnohodnotně navázalo na kultovní jedničku. Pinchbeck proto už na začátku rozhodl, že bude nutné hru výrazně zúžit a změnit její ambice. Místo velkého RPG se tak vydali cestou komornější akce připomínající upírskou variaci na Dishonored.

Recenze
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – recenze pokračování upírské klasiky

„Seděli jsme na plánovacích poradách a lámali si hlavu s tím, jak lidi donutíme hře neříkat Bloodlines 2. To nám přišlo jako nejdůležitější věc. Nemůžete jen tak udělat Bloodlines 2, nebylo na to dost času ani peněz. Navíc je jiná doba, Bloodlines vyšly v době, kdy jste mohli vydat ambiciózní hru plnou bugů. Dneska by vám to neprošlo,“ míní Pinchbeck.

Vývojáři tak stáli před neřešitelným problémem: Skutečné Bloodlines 2 udělat nešlo a pokus o jeho rychlou napodobeninu by naštval jak veterány série, tak nováčky. Proto vznikla vize menší, lineárnější hry, která bude respektovat svět, ale nebude si hrát na obří RPG. Původní plány počítaly i s tím, že by tento titul mohl posloužit jako odrazový můstek pro případný velký návrat série někdy v budoucnu.

zdroj: Youtube

Jak ale naznačují aktuální čísla, na pokračování to zatím nevypadá. Podle odhadů založených na datech ze SteamDB hra prodala zhruba 120 až 300 tisíc kopií, což je na ambice značky Vampire: The Masquerade málo. „Nečekaný mix moderního upířího příběhu a noirové detektivky. Souboje jsou průměrně zvládnuté, ale zážitek z nich je utopený v repetitivním chození po městě a nudných questech. Bloodlines 2 není hrozivé selhání, ale ani legenda, na kterou se čekalo,“ napsal u nás v recenzi Pavel Gotthard.

Tagy:
upíři RPG
Zdroje:
SteamDB, Cat Burton, Dan Pinchback
Hry:
