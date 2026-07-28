The Blood of Dawnwalker bude celá sága. Uložené pozice si přenesete napříč hrami

Rebel Wolves mají s připravovaným RPG The Blood of Dawnwalker mnohem větší ambice než jen stvořit jednu hru. Šéf vývoje Konrad Tomaszkiewicz v rozhovoru pro Eurogamer potvrdil, že studio má v plánu celou sérii v různých historických obdobích, přičemž rozhodnutí hráčů se budou přenášet mezi jednotlivými díly jako například v sérii Mass Effect.
Prvních náznaků jsme si mohli všimnout už během letošního Summer Game Festu. Nový teaser totiž ukázal hlavního hrdinu Coena nejen ve středověké Evropě 14. století, ale také v moderní, současné době. Zavzpomínat můžeme třeba na dnes už stařičký Vampire: The Masquerade – Redemption, kde se první část hry odehrává ve středověké Praze, abyste se pak probudili v současnosti, včetně střelných zbraní.
„Máme hotový celý příběhový oblouk a víme, jak bude vypadat. Díky tomu můžeme lépe propojit jednotlivé hry a připravit rozhodnutí i jejich důsledky pro další díly,“ uvedl Tomaszkiewicz. Další zajímavou novinkou je potvrzení přenosu uložených pozic mezi jednotlivými hrami. Vydavatel Bandai Namco prozradil, že hráči si budou moci importovat uloženou pozici z prvního dílu do pokračování.
Podobný systém dnes využívá jen minimum velkých RPG. Mezi nejznámější příklady patří trilogie Mass Effect nebo série Zaklínač, na níž se ostatně podílela řada současných členů Rebel Wolves včetně Tomaszkiewicze. Budoucnost celé ságy ale bude záviset především na úspěchu prvního dílu.
The Blood of Dawnwalker už dosáhl statusu gold, takže jeho vydání je podle vývojářů na dobré cestě. Na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S dorazí upírské RPG už 3. září.