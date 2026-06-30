The Binding of Isaac po 12 letech láme rekordy. Pomohla historicky největší sleva

Jen málokterá nezávislá hra se může pochlubit takovou trvanlivostí jako The Binding of Isaac: Rebirth. Roguelite od Edmunda McMillena vyšlo už v roce 2014, své nejúspěšnější období ale zažívá teď, o celých dvanáct let později. Díky masivní slevě v rámci letního výprodeje na Steamu překonaly Isaacovy trampoty svůj dosavadní rekord v počtu současně hrajících uživatelů.
Hra je momentálně na Steamu zlevněná o 90 procent a vůbec poprvé se za historicky nejnižší cenu prodává jako rohlíky na krámě kompletní balíček se všemi rozšířeními. Podle statistik SteamDB vystoupal počet současně hrajících lidí na téměř 131 tisíc, což je skoro dvojnásobek oproti dosavadnímu maximu z dubna 2021. Tehdy ho najednou hrálo skoro 71 tisíc lidí.
Za poslední měsíc se aktivita zvýšila téměř o 395 procent, hra se dostala do desítky nejhranějších titulů na Steamu a v aktuálních statistikách předstihla i relativně nové hity jako Path of Exile 2, Slay the Spire 2 nebo populární multiplayerový horor Dead by Daylight.
Úspěch tedy nestojí jen na slevě, Rebirth během let vyrostl v mimořádně obsáhlou hru s ještě ohromnější znovuhratelností. Významně k tomu přispěla rozšíření Afterbirth, Afterbirth+ a především Repentance z roku 2021, které velikostí připomínalo plnohodnotné pokračování.
A protože McMillen neumí přestat, tak sice Repentance původně prezentoval jako definitivní tečku, jen aby před dvěma lety přidal ještě P.S. ve formě bezplatného rozšíření Repentance+, které přidalo online kooperaci a zájem o hru znovu oživilo.
Vývojář mezitím na PC letos vydal nové roguelite Mewgenics, zatímco věrní fanoušci The Binding of Isaac mohou vyhlížet fyzickou edici pro Nintendo Switch 2, která má dorazit během třetího čtvrtletí letošního roku.