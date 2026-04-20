Těžko na cvičišti, lehko na bojišti? Vyzkoušejte zdarma unikátní českou strategii Medix
zdroj: Buldozer Production

Android PC iOS iPadOS

20. 4. 2026 14:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Na konci loňského roku přišlo studio Buldozer Production s novým projektem, který by zejména tuzemské pozornosti neměl uniknout. Jeho hra Medix od autorů Josefa Šmída, Jakuba Šulíka a Dávida Procházky slibuje netradiční válečnou strategii z fiktivního středověku v nádherném vizuálním hávu, kterou si už dnes vyzkoušíte na vlastní kůži.

Dnes večer na Steamu totiž startuje Festival středověku, v jehož rámci bude dostupný vůbec první veřejný playtest. Zájemci si tak vyzkouší první dvě mise z kampaně, během nichž okusí základní herní mechanismy i atmosféru drsného období, během něhož je zachraňování životů pekelně náročnou disciplínou.

Dohromady ukázka nabídne zhruba 40 minut hratelnosti, což by mělo bohatě stačit k nasátí atmosféry projektu i pochopení hlavních mechanismů. Vývojáři zároveň zdůrazňují, že zpětná vazba je v této fázi klíčová a prosí o vyplnění dotazníku. Zpětná vazba je nedocenitelným artiklem, přičemž právě reakce na první testování mohou značně ovlivnit ladění hratelnosti, obtížnosti i celého herního zážitku.

Jak uvádí jeden z autorů, Josef Šmíd, jde o první příležitost, kdy si Medix může vyzkoušet široká veřejnost. Hlavním cílem je zjistit, zda jsou herní mechanismy srozumitelné a které prvky nejvíce rezonují.

Sympatické na tom celém je, že k ukázce se dostane každý, jelikož bude dostupná zdarma. Abyste současně věděli, do čeho jdete, vyšla nová krátká ukázka, v jejímž čele znovu stojí unikátní vizuální styl, ale také intenzita přetahované o čas, kterého na bojišti nikdy nemáte nazbyt. Plná verze by se měla objevit ještě během letošního roku na PC a Macu.

Samotný středověký festival přináší příjemný způsob, jak si na Steamu pořídit jiné hry v příjemné slevě. Ve výčtu očekávejte kupříkladu Wartales, Yes, Your Grace, Northgard, ale také Kingdom Come: Deliverance.

Smarty.cz
Tagy:
strategie česká hra válečná realtime indie hra
Zdroje:
Valve, Buldozer Production
Hry:
Medix
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
