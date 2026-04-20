Těžko na cvičišti, lehko na bojišti? Vyzkoušejte zdarma unikátní českou strategii Medix

Na konci loňského roku přišlo studio Buldozer Production s novým projektem, který by zejména tuzemské pozornosti neměl uniknout. Jeho hra Medix od autorů Josefa Šmída, Jakuba Šulíka a Dávida Procházky slibuje netradiční válečnou strategii z fiktivního středověku v nádherném vizuálním hávu, kterou si už dnes vyzkoušíte na vlastní kůži.
Dnes večer na Steamu totiž startuje Festival středověku, v jehož rámci bude dostupný vůbec první veřejný playtest. Zájemci si tak vyzkouší první dvě mise z kampaně, během nichž okusí základní herní mechanismy i atmosféru drsného období, během něhož je zachraňování životů pekelně náročnou disciplínou.
Dohromady ukázka nabídne zhruba 40 minut hratelnosti, což by mělo bohatě stačit k nasátí atmosféry projektu i pochopení hlavních mechanismů. Vývojáři zároveň zdůrazňují, že zpětná vazba je v této fázi klíčová a prosí o vyplnění dotazníku. Zpětná vazba je nedocenitelným artiklem, přičemž právě reakce na první testování mohou značně ovlivnit ladění hratelnosti, obtížnosti i celého herního zážitku.
Jak uvádí jeden z autorů, Josef Šmíd, jde o první příležitost, kdy si Medix může vyzkoušet široká veřejnost. Hlavním cílem je zjistit, zda jsou herní mechanismy srozumitelné a které prvky nejvíce rezonují.
Sympatické na tom celém je, že k ukázce se dostane každý, jelikož bude dostupná zdarma. Abyste současně věděli, do čeho jdete, vyšla nová krátká ukázka, v jejímž čele znovu stojí unikátní vizuální styl, ale také intenzita přetahované o čas, kterého na bojišti nikdy nemáte nazbyt. Plná verze by se měla objevit ještě během letošního roku na PC a Macu.
Samotný středověký festival přináší příjemný způsob, jak si na Steamu pořídit jiné hry v příjemné slevě. Ve výčtu očekávejte kupříkladu Wartales, Yes, Your Grace, Northgard, ale také Kingdom Come: Deliverance.