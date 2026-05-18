Terraria slaví výročí i 70 milionů prodaných kopií. Studio slibuje nekonečnou podporu

Terraria se už dávno etablovala coby obrovský hit, který strefil vkus mase lidí. Hra o víkendu oslavila své už neuvěřitelné 15. výročí, což je slušný časový úsek, který studio Re-Logic oslavilo hned na několika rovinách.
Tvůrci se kupříkladu pochlubili, že jejich 2D sandbox prodal už neuvěřitelných 70 milionů kopií. Drtivou většinu z toho tvoří PC verze s 39,6 miliony, následovaná verzí pro mobily s necelými 20 miliony. Konzole jsou prozatím poslední, i přesto se ale našlo 10,7 milionu zájemců, kteří se vydali za dobrodružstvím v procedurálně vygenerovaných světech.
Ani patnáct let po vydání hráčská aktivita příliš neopadla, na čemž nese svůj podíl i obří lednová aktualizace. Denní průměr hráčů na PC se v posledním roce pohyboval kolem 461 tisíc lidí, přičemž dosažené maximum bylo 1,4 milionu. Jelikož Steam počítá čísla pro modifikační platformu tModLoader zvlášť, můžete si k nim přičíst ještě její statistiky s 237tisícovým průměrem a 441tisícovým maximem. Průměrná herní doba na jednoho hráče či hráčku pak činí 101 hodin.
V návaznosti na oslavy studio potvrdilo, že podpora hry neskončí ani po chystané aktualizaci 1.4.6 zaměřené na hraní mezi platformami. Konkrétní detaily zatím nesdílelo, ale můžete si být jistí tím, že se tým bude ze všech sil snažit, aby se jim povedlo časem dosáhnout i na tu krásnou metu dvaceti let.
„Zkrátka a dobře jste motorem, díky kterému to všechno funguje. Vaše podpora nám umožňuje pokračovat v práci a dále rozvíjet hru, aniž bychom museli sahat ke zdražování a mikrotransakcím. V dnešním světě je to stále vzácnější a nemůžeme vám dostatečně poděkovat za to, že nám umožňujete dělat to, čemu se každý den chceme věnovat,“ děkují fanouškům tvůrci v oficiálním příspěvku.
Aby toho nebylo málo, tým ještě chystá několik novinek pro zmíněné výročí. Jednou z nich je tajemná sběratelská krabice, jejíž obsah sice zatím nebyl odhalen, nicméně slibuje hned sedm fyzických bonusů včetně dioramy a sošky/figurky srdce. Taktéž ve spolupráci s herními archiváři z Lost in Cult připravuje knižní ohlédnutí za historií hry Terraria: Desing Works, z něhož jistě zjistíme mnoho zajímavých zákulisních informací.