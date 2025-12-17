Terminator: Survivors se odkládá na neurčito a kompletně mění žánr

Hry podle filmů Terminátor mají sklizeň. Jen minulý týden vyšla bezva arkáda Terminator 2D: NO FATE, vloni strategie Terminator: Dark Fate – Defiance a chystá se taky Terminator: Survivors. Asymetrický multiplayer, ve kterém se po boku dalších hráčů přetahujete o zdroje s ostatními frakcemi a u toho vás nahání T-800, se ale ocitá ve vývojovém pekle. Předběžný přístup měl být po loňském odkladu spuštěn letos, nestane se tak a místo toho se tým z milánské pobočky Naconu vrací zpátky k rýsovacím prknům.
Kreativní ředitel Marco Ponte zdůrazňuje, že cílem studia zůstává věrné a poctivé zpracování světa Terminátora. Podle jeho slov tým během letošního roku udělal výrazný kus práce, ať už jde o design otevřeného světa, soubojové mechaniky nebo příběhové zasazení po prvních dvou filmech. Hra má hráče vtáhnout do nehostinné postapokalypsy, kde stroje Skynetu drží lidstvo pod krkem a přeživší se snaží položit základy budoucího odboje.
Zásadní změny ale přicházejí v samotné podobě hry. Terminator: Survivors už nebude multiplayerovým survivalem. Studio se po interním testování a debatách s fanoušky rozhodlo všechny online prvky odstranit a soustředit se výhradně na singleplayerový zážitek. Podle Ponteho je to jediný způsob, jak zachytit nekompromisní atmosféru světa Terminátora.
Další změnou je zrušení plánovaného early accessu. Nacon Studio Milan chce hru vydat až ve chvíli, kdy bude kompletní a plnohodnotná, nikoli jako rozpracovaný projekt. To zní rozumně, jenže má to svou cenu – totiž odklad bez nového termínu. Terminator: Survivors je oficiálně odložen na neurčito a studio v tuto chvíli nedokáže říct, kdy by se hra mohla dostat na trh.
Vývojáři alespoň slibují, že v průběhu dalšího vývoje uspořádají uzavřené testování pod NDA. Fanoušci se mohou hlásit prostřednictvím Steamu. Odklon od multiplayeru jedině kvituji. Kdo by chtěl další patlanici podle akční legendy ve stylu Predator: Hunting Grounds? Nezbývá, než Naconu držet palce, ať se jim povede spíše skvělá adaptace ve stylu RoboCop: Rogue City.