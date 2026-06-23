Temná strana legendy RPG. Obsidian čelí hromadné žalobě kvůli nevyplaceným mzdám

Populární herní studio Obsidian Entertainment, které má na kontě milované hry jako Fallout: New Vegas, Pentiment nebo Grounded, potažmo i ty rozporuplnější jako The Outer Worlds nebo Avowed, se ocitlo v nezáviděníhodné pozici. Server GamesRadar+ upozornil na probíhající hromadnou žalobu, která studio obviňuje ze systematického porušování kalifornského zákoníku práce a nařízení tamní Komise pro průmyslovou sociální péči. Na povrch se celý případ dostal díky všímavému uživateli Redditu s přezdívkou macken_zee, který objevil soudní dokumenty z letošního ledna.
Právní bitvu odstartovala v říjnu loňského roku Victoria Turner, která ve studiu působila jako vedoucí QA oddělení pro sci-fi RPG The Outer Worlds 2 a v minulosti se jako testerka podílela například na Mass Effectu 3, Deus Ex: Human Revolution nebo Dragon Age: Origins.
Podle podané žaloby, která byla v lednu letošního roku ještě dodatečně upravena, se měl Obsidian vědomě obohacovat na úkor svých vlastních zaměstnanců. Žaloba tvrdí, že vedení studia „zvyšovalo své zisky porušováním státních zákonů o mzdách a pracovní době“ tím, že zaměstnancům nevyplácelo plnou mzdu, včetně minimální mzdy a příplatků za přesčasy.
Tím však výčet údajných prohřešků zdaleka nekončí. Studio mělo dále selhat v poskytování zákonných přestávek na jídlo a odpočinek, opožďovat se s výplatami nebo odmítat proplácení nezbytných nákladů spojených s výkonem práce. Problémy se měly týkat také nepřesností v položkových mzdových výměrech, studio se také mělo dopouštět zadržování peněz, na které měli mít pracovníci nárok při ukončení pracovního poměru.
Hromadná žaloba pokrývá všechny současné i bývalé zaměstnance v Kalifornii od 9. října 2021 a Turner se snaží prosadit, aby se vztahovala i na ty, kteří ze studia odešli po říjnu 2022. Žalující strana požaduje finanční odškodnění, doplacení dlužných částek, pokrytí soudních výloh, potažmo udělení sankcí.
Situace navíc působí až bizarně ironickým dojmem, vzhledem k tomu, že se žaloba dotýká vývoje The Outer Worlds 2 proslulého břitkou satirou a kritikou neřízeného korporátního kapitalismu, kde velké společnosti bezohledně vykořisťují řadové pracovníky pro maximalizaci vlastního zisku. Skutečnost, že samotní tvůrci této virtuální protikapitalistické rebelie nyní čelí reálnému obvinění z toho, že kvůli vlastním ziskům upírali testerům i základní přestávky na oběd, tak dodává celému případu poněkud natrpklou příchuť.
Vedení Obsidianu nicméně jakékoliv pochybení rezolutně odmítá. V oficiální reakci z počátku března studio uvedlo, že „obecně i specificky popírá každé jedno obvinění“ a požaduje, aby byla celá žaloba smetena ze stolu. Právní zástupci firmy předložili dohromady 38 bodů obhajoby, kdy argumentují například tím, že zaměstnanci „s domnělým jednáním žalované strany, na které si žalobkyně nyní stěžuje, souhlasili a/nebo se s ním spokojili“. Od březnového podání námitek ze strany studia a zaplacení soudních poplatků panuje kolem případu ticho a soudní mašinerie se zatím nikam příliš neposunula.
Žaloba nicméně vrhá stín na dosavadní pověst Obsidianu jako jednoho z těch humánnějších zaměstnavatelů v herním průmyslu. Ještě v roce 2019 se vedoucí designér Brian Hines nechal slyšet, že Obsidian není studiem, kde by se lidé ničili extrémními přesčasy, což byl podle něj hlavní důvod, proč ve firmě zůstávali dlouhé roky.
Případný tlak na efektivitu přitom mohl v uplynulých měsících snadno narůst, neboť studio letos v únoru potvrdilo, že po prodejním neúspěchu loňského pokračování s třetím dílem The Outer Worlds už nepočítá. S retencí zaměstnanců navíc může pádně zahýbat i probíhající restrukturalizace celého Xboxu, kam Obsidian od roku 2018 spadá.