Téměř 6 tisíc her na Steamu loni vydělalo aspoň 2 miliony korun. Počty meziročně rostou

Dnes v San Franciscu končí Game Developers Conference, kde se přední i malí tvůrci her setkali, aby lamentovali nad herním byznysem a sdíleli zajímavé poznatky. Zastoupení na konferenci samozřejmě vyslalo i Valve, které v prezentaci vedoucí komunikace Kaci Aitchison Boyle a Toma Giardina odhalilo pár zajímavých statistik o největším herním obchodě Stam.
Na základě fotek několika snímků z prezentace, které na platformu BlueSky sdílel Chris Kerr, se tak dozvídáme, že se 5 863 hrám loni povedlo příjmy na Steamu překonat hranici 100 tisíc dolarů, v přepočtu kolem 2,1 milionu korun. Počet her, kterým se daří tuto částku překonávat, přitom meziročně roste minimálně od roku 2020, kdy na stejnou hranici dosáhlo něco málo přes 3 tisíce titulů.
Statistiku Valve nabídlo jako protiargument k obavám ohledně přílišné saturace trhu, kdy na Steamu denně vychází desítky až stovky projektů. Giardino na toto konto pouze dodal, že jejich úkolem je přinést správné hry před správné hráče. Zacílení mají podle něj pomáhat i jejich denní slevové akce, v nichž se během loňska objevilo 1 500 her. Alespoň jednu z nich si ve speciální slevě pořídilo 8,2 milionu uživatelů.
Valve také ukázalo tzv. tepelnou mapu, kde znázornilo využití platformy ve světě. Nechybí na ní ani body v Grónsku a méně hostinných zemích. Není se ale čemu divit, v roce 2025 podle prezentace platforma zaznamenala maximum současně přihlášených uživatelů překračující 42 milionů lidí, nějakou hru mělo v daný moment zapnutou 13,9 milionu uživatelů.
Přední postavení Steamu na PC herním trhu tak zřejmě nic v blízké době neohrozí, a to ani nedostatek operačních pamětí, o němž dvojice během prezentace vtipkovala a do éteru pustila, že klidně koupí zásoby každého, kdo má nějaké RAMky k dispozici.
Ty pak určitě budou potřebovat, protože uživatelé platformy v roce 2025 stáhli přes 100 exabajtů, což je 100 miliard gigabajtů. Denně pak společnost v průměru vyšle do světa zhruba 274 petabajtů dat z instalací a aktualizací.