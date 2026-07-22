Technický viceprezident opouští Xbox. Vydržel jen dva měsíce
zdroj: Microsoft

Technický viceprezident opouští Xbox. Vydržel jen dva měsíce

22. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Reset Xboxu naráží na první problémy. Do očí bijící je například osud studia id Software, kde je vedení výrazně optimističtější než zaměsntanci. Další takovou překážkou na cestě k vysněnému úspěchu a miliardě lidí, které bude Microsoft denně bavit, je odchod technického viceprezidenta Jareda Palmera. Manažer, který měl úzce spolupracovat s šéfkou Xboxu Ashou Sharmou, na své pozici vydržel jen dva měsíce a přechází do jiné společnosti.

Xbox
Novinky
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Palmer změnu oznámil prostřednictvím svého profilu na LinkedIn. „Jsem vděčný Ashe i všem v Microsoftu a Xboxu za skvělý rok. Těším se na další kapitolu,“ napsal stručně. V novém zaměstnaní u AI vývojářské společnosti Cognitiion bude zastávat stejnou pozici jako v Xboxu. Přechod do oblasti umělé inteligence nepředstavuje pro Palmera zásadní změnu kariérního směru.

Ještě před krátkým působením v Xboxu zastával pozici produktového viceprezidenta v divizi CoreAI pod Microsoftem, kterou tehdy vedla právě Sharma. Předtím několik let působil jako viceprezident pro AI ve společnosti Vercel. Když byl Palmer letos do Xboxu jmenován, Sharma uvedla, že budou spolupracovat na nejsložitějších produktových a technických výzvách společnosti. Zaměřit se měl především na vývojářské nástroje, infrastrukturu a technické směřování celé divize.

Asha Sharma se k Palmerovu odchodu zatím veřejně nevyjádřila a Microsoft neposkytl žádné oficiální vysvětlení. Krátké působení manažera na jedné z nejdůležitějších technických pozic však může vyvolat další otázky ohledně stability vedení herní divize Microsoftu.

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Tagy:
Microsoft byznys management
Zdroje:
Microsoft, LinkedIn
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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