Tankový spin-off World of Tanks: Heat dorazí už příští týden

19. 5. 2026 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
Tankový spin-off World of Tanks: Heat vychází už 26. května 2026 na PC a konzole. Místo klasických pomalejších taktických bojůvek sází samostatná free-to-play akce na rychlé, arkádovější pojetí obrněných soubojů zaměřené na týmovou spolupráci. Novinka se odehrává v alternativní poválečné realitě po druhé světové válce. Do místních PvP střetů se pustíte v různorodých režimech, kde bude klíčová koordinace týmů i správné využití specializovaných vozidel.

Oznámení data vydání doprovází filmový trailer režiséra Ilji Najšullera, kterého můžete znát díky filmům Hardcore Henry nebo Nikdo. O hudební doprovod k upoutávce se postarala jeho kapela Biting Elbows.

Heat zároveň vzniká na úplně novém interním enginu vyvinutém přímo ve Wargamingu. Studio slibuje modernější vizuální zpracování, detailnější prostředí a hlavně rychlou odezvu během akčních přestřelek napříč širokým spektrem hardwaru v duchu jejich vlajkové lodi, kterou rozjedete i na kdejakém kancelářském laptopu. Hra bude dostupná na PC přes dedikovaný launcher Wargaming Game Center i Steam, dorazí také na Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X/S a cloudovou službu Nvida GeForce Now. Samozřejmostí bude podpora hraní napříč platformami i sdílený postup na účtu mezi nimi.

Na startovní čáře nabídne World of Tanks: Heat osm hratelných agentů rozdělených do tří bojových rolí Defender, Assault a Marksman. Každý z nich bude ovládat dvojici unikátních vozidel přizpůsobených konkrétnímu stylu boje. K dispozici bude celkem patnáct tanků, které půjde dále upravovat pomocí modulů a vybavení.

Vývojáři lákají také na osm map zasazených do rozdílných biomů a prostředí, přičemž každá z nich má podporovat jiný přístup k boji. Chybět nebudou ani čtyři PvP režimy včetně Hardpointu, Controlu, Kill Confirmed nebo Conquestu.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
