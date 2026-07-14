Takhle prosím ne. Octopath Traveler dostane to nejhorší možné vylepšení

Série Octopath Traveler se dočká upgradu prvních dvou dílů pro Nintendo Switch 2. Jenže Square Enix se k tomu rozhodl přistoupit tím snad nejhorším možným způsobem. Společnost k příležitosti osmého výročí série oznámila nové edice prvního i druhého dílu, které dorazí 1. října na Nintendo Switch 2. Než se začnete radovat, čtěte dále.
Vylepšená edice nabídne naprosté minimum, tedy lepší rozlišení a vyšší framerate. Pikantní je ovšem fakt, že majitelé verze pro původní Switch nedostanou žádnou možnost upgrade. To znamená, že si budou muset koupit celou hru znovu za ne zrovna malou částku. Jednotlivé verze budou stát plnotučných 59,99 eur, „zvýhodněný“ balíček obou her pak vyjde na 74,99 eur.
A to není všechno, Horste! Když už jste teda skalní fanda a vypláznete de facto plnou cenu za skoro osm let staré hry, tak nepočítejte s tím, že si můžete přenést uložené pozice. Svůj postup z původního Switche prostě do nové verze nedostanete a musíte začít od úplného začátku.
Série Octopath Traveler patří mezi nejúspěšnější HD-2D projekty Square Enix. Celkově už prodala více než sedm milionů kopií, takže právě stávající fanoušci představují nejpravděpodobnější zákazníky nových verzí. Rozhodnutí nenabídnout žádnou formu zvýhodněného přechodu je, logicky, vznímána jako vyloženě nepřátelský krok vůči hráčům, kteří značku podporovali od samého začátku. Zda se tato strategie Square vyplatí, můžeme jenom hádat...