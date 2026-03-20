Takhle mariňáci nemluví! Focus si sype popel na hlavu kvůli DLC pro Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 představuje pro Focus Entertainment úspěch, který i rok a půl po vydání nadále čile podporuje. Nový obsah bude do hry pravidelně přibývat i letos, před několika týdny dorazila třeba nová herní třída, ale taktéž bohužel poněkud nešťastný placený balíček, který obratem přidal nepěknou kaňku do jinak krasopisně psaného Císařova deníčku.
Problém způsobil DLC balíček s nově namluvenými hláškami pro kapituly Krvavých andělů, Hvězdných vlků a Černých templářů. Na první pohled šlo o drobný, ale fanouškovsky zajímavý doplněk. Realita však byla horší.
Balíček se prodával samostatně za 4,99 eur a nebyl součástí season passu, což už samo o sobě vyvolalo kritiku. To by nicméně nebyl největší problém. Ještě horší totiž byla jeho implementace: Nové hlášky se střídají s těmi starými, což při hraní působí přinejmenším zvláštně, jelikož se průběžně mění intonace i podání.
Další nevoli vyvolal marketing ohledně množství obsahu. Dohromady by balíček měl obsahovat 1 350 hlášek, jenže hráči si rychle spočítali, že číslo podle všeho zahrnuje sedm podporovaných jazyků dohromady, nikoliv jen jeden. Reálně tak hlášek přibylo jen kolem dvou stovek v různých jazykových mutacích.
Na Steamu si DLC vysloužilo extrémně záporné skóre od fanoušků, kteří konečně donutili reagovat i Focus. Ten si nasypal popel na hlavu, omluvil se a oznámil, že balíček zpřístupní zdarma. Zároveň slíbil vrácení peněz všem, kteří si DLC už zakoupili.
„Je zřejmé, že DLC nesplnilo vaše očekávání, a je nám to líto. Poskytování kvalitního obsahu, ať už zdarma, či za poplatek, je pro nás prioritou. Proto ho nyní nabízíme zdarma a vracíme peníze všem, kteří si ho pořídili,“ stojí v prohlášení.
Prohlášení se u většiny fanoušků setkalo s povděkem, ale najdou se i tací, kteří řešení považují za líné a raději by viděli přepracování obsahu, aby odpovídal původním slibům. Společně s tím se vyrojily obavy o kvalitu případných dalších podobných dodatků.
Ať už to bude jakkoliv, Warhammer 40,000: Space Marine 2 zatím nikam nemizí, i když studio už pracuje na trojce. Příslib letošní podpory budiž toho důkazem, stejně jako potvrzení od vedoucího vývoje Tima Willitse.