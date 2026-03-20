Takhle mariňáci nemluví! Focus si sype popel na hlavu kvůli DLC pro Space Marine 2
PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Warhammer 40,000: Space Marine 2 představuje pro Focus Entertainment úspěch, který i rok a půl po vydání nadále čile podporuje. Nový obsah bude do hry pravidelně přibývat i letos, před několika týdny dorazila třeba nová herní třída, ale taktéž bohužel poněkud nešťastný placený balíček, který obratem přidal nepěknou kaňku do jinak krasopisně psaného Císařova deníčku.

Problém způsobil DLC balíček s nově namluvenými hláškami pro kapituly Krvavých andělů, Hvězdných vlků a Černých templářů. Na první pohled šlo o drobný, ale fanouškovsky zajímavý doplněk. Realita však byla horší.

Balíček se prodával samostatně za 4,99 eur a nebyl součástí season passu, což už samo o sobě vyvolalo kritiku. To by nicméně nebyl největší problém. Ještě horší totiž byla jeho implementace: Nové hlášky se střídají s těmi starými, což při hraní působí přinejmenším zvláštně, jelikož se průběžně mění intonace i podání.

Další nevoli vyvolal marketing ohledně množství obsahu. Dohromady by balíček měl obsahovat 1 350 hlášek, jenže hráči si rychle spočítali, že číslo podle všeho zahrnuje sedm podporovaných jazyků dohromady, nikoliv jen jeden. Reálně tak hlášek přibylo jen kolem dvou stovek v různých jazykových mutacích.

Na Steamu si DLC vysloužilo extrémně záporné skóre od fanoušků, kteří konečně donutili reagovat i Focus. Ten si nasypal popel na hlavu, omluvil se a oznámil, že balíček zpřístupní zdarma. Zároveň slíbil vrácení peněz všem, kteří si DLC už zakoupili.

„Je zřejmé, že DLC nesplnilo vaše očekávání, a je nám to líto. Poskytování kvalitního obsahu, ať už zdarma, či za poplatek, je pro nás prioritou. Proto ho nyní nabízíme zdarma a vracíme peníze všem, kteří si ho pořídili,“ stojí v prohlášení.

Prohlášení se u většiny fanoušků setkalo s povděkem, ale najdou se i tací, kteří řešení považují za líné a raději by viděli přepracování obsahu, aby odpovídal původním slibům. Společně s tím se vyrojily obavy o kvalitu případných dalších podobných dodatků.

Ať už to bude jakkoliv, Warhammer 40,000: Space Marine 2 zatím nikam nemizí, i když studio už pracuje na trojce. Příslib letošní podpory budiž toho důkazem, stejně jako potvrzení od vedoucího vývoje Tima Willitse.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
