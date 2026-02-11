Tak nakonec Resident Evil 5? Ratingová agentura naznačila, jaký remake bude další v pořadí
zdroj: Capcom

Tak nakonec Resident Evil 5? Ratingová agentura naznačila, jaký remake bude další v pořadí

PC PlayStation 3 Xbox 360

11. 2. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Capcom si v posledních letech vybudoval pověst mistrů remaků svých hororových klenotů. Moderní předělávky Resident Evil 2, 3 i 4 všechny překonaly hranici minimálně deseti milionů prodaných kusů, takže je jasné, že další návraty jsou jen otázkou času. A pokud dáme na čerstvý zápis v databázi ESRB, na řadě by tentokrát mohl být Resident Evil 5.

Na stránkách americké ratingové agentury se totiž objevila nová verze hry pro Xbox Series X/S. Původní verze vyšla v roce 2009 a i díky několika portům a remasterům si pátý díl dodnes drží pozici nejprodávanějšího v sérii s víc než 17,1 milionu kopií.

Resident Evil 5
Resident Evil 5 - mega-recenze

Nový záznam v databázi je poměrně strohý a jeho popisek může odpovídat jak prostému portu, tak plnohodnotnému remaku. Za pozornost nicméně stojí zmínka o nákupech v rámci hry. Capcom v posledních letech implementuje mikrotransakce i do čistě singleplayerových titulů, takže přítomnost dodatečného obsahu by sama o sobě nebyla překvapením, ve starších verzích RE5 nicméně nebyl, takže nově ohodnocená verze bude obsahovat minimálně nějaké inovace.

Od vydání remaku Resident Evil 4 brzy uplynou tři roky, takže dává smysl, že nastal čas zrenovovat další kapitolu. V internetových kuloárech se sice delší dobu šušká o návratu Code: Veronica, ale nové indicie hrají do karet spíše pátému dílu, který se vzdálil hororovým kořenům série a místo toho vsadil na kooperaci. 

Spekulacím o brzkém odhalení nahrává i fakt, že zítra proběhne další State of Play. Právě během této prezentace totiž Capcom před čtyřmi lety odhalil remake Resident Evil 4. Historie se sice nemusí opakovat, ale firmá má s tímto formátem očividně dobrou zkušenost.

Olej do ohně přilévá i dabérka Eva La Dare, která propůjčila tvář i hlas Shevě Alomar. Ta na sociálních sítích s příslušnými hashtagy naznačuje, že se v březnu chystá něco zajímavého – byť pochopitelně může odkazovat na 30. výročí celé série, které oslaví 22. března.

Ať už čeká Resident Evil 5 plnohodnotný remake, nebo jen o další vylepšená edice, fanoušci série mají před sebou nabitý měsíc. Už za dva týdny nás čeká Resident Evil Requiem, které vedle PC, PS5 a Xboxu Series X/S vyjde i na Switch 2 společně s Resident Evil 7 a Village.

horor Resident Evil (série)
ESRB
Resident Evil 5
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články