Tak jsme se dočkali. Vikinský survival Valheim má po pěti letech datum vydání
zdroj: Iron Gate Studio

Tak jsme se dočkali. Vikinský survival Valheim má po pěti letech datum vydání

PC Xbox Series Switch 2

7. 6. 2026 22:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Po více než pěti letech v předběžném přístupu se Valheim konečně blíží k plnému vydání. Studio Iron Gate během PC Gaming Show oznámilo, že plná verze dorazí 9. září zároveň s dosud největší aktualizací hry.

Nový biom Deep North uzavře hlavní obsahovou cestu survival hitu, který prodal miliony kopií během prvních lockdownů covidu. Mrazivá oblast představuje poslední biom světa plnou ledových plání a horských masivů, ale pod povrchem se bude skrývat jedna z nejnebezpečnějších částí hry. Přeživší po přiražení k zamrzlým břehům přivítají masivní sněhové bouře, opuštěné vikinské osady a pocit, že zde kdysi někdo bojoval o přežití – a prohrál.

Valheim zdroj: Iron Gate Studio

Největšími obyvateli oblasti jsou Gammeltrollové, prastaré formy trollů, kteří se podle lore hry vydávají po zestárnutí na sever, aby se stali součástí samotné krajiny. Tito obří strážci mají představovat jedny z nejsilnějších nepřátel v celé hře. Nebezpečí ale nečíhá jen na povrchu. Pod ledem a sněhem se nacházejí rozsáhlé tunely obývané rasou Elakingarů, agresivních podzemních tvorů, kteří napadají vetřelce a podle vývojářů nejsou zdaleka tím nejhorším, co se v hlubinách skrývá.

Společně s verzí 1.0 se Valheim rozšíří i na nové platformy. Vedle PC, Linuxu, macOS, Xboxu One a Xboxu Series X/S vyjde také na PlayStationu 5 a Nintendu Switch 2. Vývojáři zároveň potvrzují plný crossplay mezi všemi verzemi hry, takže hráči budou moci stavět, bojovat a prozkoumávat desátý biom bez ohledu na platformu.

Valheim zdroj: Iron Gate Studio

„Přiblížení k verzi 1.0 je zároveň vzrušující i trochu děsivé. Tvrdě jsme pracovali na tom, aby Deep North představoval důstojné zakončení celé cesty Valheimem,“ řekl kreativní ředitel Robin Eyre. Po desítkách milionů prodaných kopií a letech postupného rozšiřování tak Valheim uzavře svou cestu nejdné z nejúspěšnějších survival her poslední dekády.

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Tagy:
survival kooperace vikingové otevřený svět crafting
Zdroje:
Iron Gate Studio
Hry:
Valheim
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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