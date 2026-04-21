Tak jak to bude s tím remasterem New Vegas? Bethesda prý nemá kompletní zdrojový kód
zdroj: Foto: se svolením Bethesda / Fallout: New Vegas

21. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

S vydáním komerčně úspěšného remasteru Oblivionu, je častým zdrojem spekulací podobné přeleštění v Unreal Enginu 5 pro Fallout 3 a New Vegas. Kolikrát jsme už četli, že jedna, druhá, nebo dokonce obě hry už brzy rozhodně vyjdou? Zásadním datem mělo být finále druhé řady seriálového Falloutu, jenže ani tehdy Bethesda postapo remaster neoznámila. K tomu v těchto dnech přidává jeden z klíčových tvůrců New Vegas, který tvrdí, že podobný remaster by v případě této hry byl malý zázrak.

Scenárista a bývalý kreativní šéf Obsidian Entertainment Chris Avellone v rozhovoru naznačil, že problém není jen v ochotě, ale i v technických možnostech. Podle něj Bethesda Game Studios nemusí mít k dispozici kompletní zdrojový kód hry, případně by s ním neuměla efektivně pracovat.

Avellone na YouTube kanále TKs-Mantis popisuje, že během vývoje měl být jedním z milníků projektu předání kompletního kódu a nástrojů pro sestavení hry. K tomu ale údajně nedošlo. „Neříkám, že Bethesda nemá žádný kód, ale lidé, se kterými jsem mluvil, nevěděli, jak ho znovu složit dohromady,“ vysvětluje. Důvody, proč k tomu nedošlo, zůstávají nejasné, ale podle něj mohlo jít i o obchodní rozhodnutí.

 

Zároveň upozorňuje, že případný remaster by byl technicky náročný i z jiného důvodu. U Oblivionu se pracovalo s hybridním řešením kombinujícím starý engine s moderní technologií, a něco podobného by bylo potřeba i u New Vegas. To by znamenalo složitý proces plný potenciálních problémů kvůli technickému stavu a celkovému řešení hry, ve které se hodně improvizovalo.

Je dobré taky připomenout, že milovaný New Vegas neměl nejjednodušší příchod na svět. Obsidian měl šibeniční termín, Bethesda byla extrémně pomalá s technickou podporou jejich proprietárního enginu Gamebryo do takové míry, že tvůrci museli najímat moddery. Obsidianu pak vytoužené bonusy za skvělou práci nakonec vyplacené nebyly, protože smlouva byla navázána na Metacritic score, které jim uniklo o jediný bod.

I když jak Bethesda, tak Obsidian spadají pod Microsoft, neznamená to automaticky hladkou spolupráci. Historie vztahů mezi týmy i rozdílné přístupy k vývoji mohou hrát roli. Spekulace o návratu New Vegas se přitom objevují pravidelně, zvlášť po úspěchu seriálové adaptace Fallout a dalších remasterů. Avellone ale naznačuje, že v tomto případě nejde jen o otázku zájmu, ale i o reálnou proveditelnost.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
