Tajemství laboratoře X-18 objevíte ve Stalkerovi 2 zdarma ještě v dubnu

Postapokalyptická akce Stalker 2: Heart of Chornobyl se chystá na další dávku obsahu, která má nalákat na první velké rozšíření. Studio GSC Game World oznámilo, že ještě během dubna dorazí bezplatná aktualizace Sealed Truth. Novinka má sloužit jako ochutnávka chystaného příběhového DLC Cost of Hope, které bylo nedávno představeno během akce Xbox Developer Direct, a zároveň jako takový propojovací bod.
— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 6, 2026
A free content update, Sealed Truth, is coming in April to celebrate the Cost of Hope DLC announcement — you will be able to open the door to X-18 Lab.
And who knows what's hiding there in the darkness...
Sealed Truth nabídne hráčům návrat do lokace laboratoří X-18, kde budou moci odhalovat nová tajemství a zároveň nahlédnout do událostí, které později v roce povedou k samotnému rozšíření. Konkrétní datum vydání zatím nepadlo, jisté je jen to, že update dorazí v průběhu dubna. Komunita na něj přitom reaguje velmi pozitivně, protože GSC Game World si v poslední době získává body pravidelnou podporou hry a důrazem na další obsah.
Laboratoř X-18 není pro fanoušky žádnou novinkou. Jde o přepracovanou verzi lokace z první hry. V rámci herního světa sloužila ke zkoumání účinků agresivního psychického záření a tradičně patří k nejnebezpečnějším místům plným mutantů i smrtících anomálií.
Návrat Stalkera 2 se po letech obtížného vývoje povedl a studio GSC Game World si získalo plusové body aktivní podporou hry po vydání. „Stalker 2: Heart of Chornobyl vypadá neskutečně a záhadná Zóna vám učaruje silou atomového výbuchu. Výborná střílečka, parádní survival a nejkrásnější otevřený svět současnosti se sice neobešel bez pár technických škobrtnutí, což se ale u tak výjimečné hry dá bez okolků přehlédnout,“ seznal jsem tehdy v recenzi.